SanDisk lanza un SSD de 8 TB para PS5 a un precio de 3.700 dólares

SanDisk ha presentado una nueva unidad SSD oficialmente licenciada para las consolas Sony PlayStation 5, con una capacidad récord de 8 TB. Sin embargo, el precio del dispositivo ha sorprendido a muchos: el precio recomendado en el sitio oficial se ha fijado en 3.700 dólares. Este precio es varias veces superior al de las propias consolas de juegos modernas. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Actualmente, hay un descuento en la tienda en línea del fabricante y el precio del producto ha bajado a 2.960 dólares. A pesar de ello, esta suma sigue siendo muy elevada. Para comparar, la consola PS5 Pro presentada recientemente con 2 TB de memoria interna se vende por aproximadamente 900 dólares en el mercado estadounidense. Por lo tanto, por el precio de un solo SSD, se pueden comprar al menos tres o cuatro de las consolas de juegos más potentes.

Crisis del mercado de memorias y aumento de precios

según Ixbt.com, estos precios tan altos se deben no solo al prestigio de la marca, sino también a la escasez de memoria NAND en el mercado mundial. Los expertos pronostican que el precio de los dispositivos de almacenamiento seguirá subiendo. Esta tendencia también provocó el aumento del precio de las consolas Sony en abril.

Nelson Duan, vicepresidente de Silicon Motion, señaló que el déficit actual de memoria NAND es «solo el comienzo». Según él, la situación podría empeorar para 2027. Duan afirmó abiertamente que el mercado minorista de SSD está prácticamente desapareciendo y que los fabricantes enfrentan grandes dificultades para encontrar materias primas.

Actualmente, incluso los grandes fabricantes de PC no pueden adquirir suficientes chips de memoria flash originales. Muchas empresas se ven obligadas a comprar productos terminados para procesarlos, lo que provoca un aumento drástico en el coste de producción del producto final.

Esta noticia también es importante para los gamers y entusiastas de la tecnología uzbekos. Mientras el tamaño de los juegos de PlayStation 5 aumenta día a día, la necesidad de memoria adicional es alta. Sin embargo, esta solución premium de SanDisk parece estar dirigida no a los usuarios comunes, sino más bien a profesionales y coleccionistas.

En conclusión, la inestabilidad del mercado de dispositivos de almacenamiento tendrá inevitablemente un impacto en el precio de los gadgets tecnológicos en los próximos años. Este producto de la colaboración entre SanDisk y Sony sigue siendo uno de los accesorios más caros y de mayor capacidad del mercado.