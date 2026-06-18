El famoso presentador Karamo Brown presenta su clon de AI

La estrella de « Queer Eye » en Netflix y reconocido coach Karamo Brown ha dado un paso audaz en el mundo de la tecnología al lanzar una nueva aplicación de wellness llamada Kē. La característica principal de este proyecto es que permite a los usuarios interactuar con un clon digital de Karamo Brown creado mediante AI. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

La aplicación fue desarrollada durante un año y medio y abarca la experiencia personal de Karamo Brown en áreas como el fitness, la nutrición, la meditación y el abandono de hábitos nocivos. Según TechCrunch, la aplicación Kē diseña planes de entrenamiento personalizados basados en el equipo deportivo y el horario del usuario.

Clon digital y desarrollo personal

La función « AI Karamo », creada en colaboración con la startup Delphi, es el aspecto más destacado del proyecto. Esta copia digital fue entrenada con cientos de entrevistas, podcasts y videos de Brown, permitiéndole comunicarse con los usuarios en tiempo real. Incluso entrega los consejos con la voz original del presentador.

Karamo Brown señala que sus amigos cercanos y su hermana a veces piden consejo a este clon de AI cuando no pueden contactarlo. Esta tecnología fue implementada previamente por el famoso actor Arnold Schwarzenegger utilizando la plataforma Delphi.

La aplicación pone un gran énfasis no solo en la salud física, sino también en la mental. Incluye videos de meditación para diversos estados emocionales y una sección de comunidad donde los usuarios comparten experiencias. Además, el chatbot de AI puede sugerir recetas basadas en los ingredientes que el usuario tiene en casa.

La AI y las preocupaciones de las celebridades

Actualmente, muchas estrellas, incluidos actores como Matthew McConaughey y Michael Caine, están licenciando sus voces en colaboración con ElevenLabs. Sin embargo, esta tendencia no es aceptada por todas las celebridades. Muchos artistas se oponen al uso no autorizado de su imagen y voz.

Asimismo, los expertos expresan preocupación sobre la dependencia excesiva de los fans hacia los chatbots de AI (relaciones parasociales). Brown comentó que la aplicación Kē no sustituye la comunicación humana, sino que es una herramienta que impulsa a las personas a buscar ayuda real en la vida.

Planes de fitness y nutrición individuales;

Comunicación en tiempo real con un asesor de AI;

Meditaciones para apoyar la salud mental;

Grupos de apoyo social.

Este tipo de aplicaciones son cada vez más populares también para los usuarios uzbekos. Aunque Kē opera principalmente en inglés por ahora, sus algoritmos de AI representan una nueva etapa en la promoción del desarrollo personal y un estilo de vida saludable.