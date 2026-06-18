Nueva solución contra la adicción a las redes sociales: se presenta la aplicación Mivo Scrolling

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Nueva solución contra la adicción a las redes sociales: se presenta la aplicación Mivo Scrolling

Hoy en día, pasar horas mirando la pantalla de un smartphone o el "doomscrolling" (el seguimiento incesante de noticias negativas) se ha convertido en uno de los problemas más graves de la sociedad moderna. Muchos usuarios no se dan cuenta de cómo pasa el tiempo en las redes sociales. Para resolver este problema, ha llegado al mercado la aplicación Mivo Scrolling con un enfoque innovador. A diferencia de las aplicaciones de restricción tradicionales, no se centra en castigar al usuario, sino en fomentar una actitud consciente. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según TechCrunch, Mivo Scrolling fue lanzada el mes pasado; monitorea el tiempo de pantalla del usuario y proporciona datos analíticos sobre los hábitos diarios. Sin embargo, su principal diferencia radica en un estilo de gestión "sin culpa". En lugar de desconectar completamente al usuario de la tecnología, la aplicación propone planificar previamente el tiempo de uso.

Filosofía de uso consciente

Mivo Scrolling permite a los usuarios establecer intervalos de tiempo específicos para las redes sociales. Por ejemplo, se puede asignar una hora dos veces al día y elegir exactamente a qué aplicaciones acceder. Cuando termina el tiempo establecido, no aparece una prohibición estricta en la pantalla, sino un recordatorio amistoso. Le pregunta al usuario por qué está ahora en la red social: ¿por aburrimiento, para distraerse o simplemente para descansar?

El creador de la aplicación, Pranshu Raithatha, explica que muchas herramientas imponen restricciones una vez que el hábito ya se ha formado. Mivo, en cambio, añade un pequeño momento de reflexión en cuanto el usuario abre la red social. Esto ayuda a la persona a hacerse preguntas a sí misma antes de caer automáticamente en el proceso de scrolling del feed.

Capacidades técnicas y monitoreo

La aplicación cuenta con una serie de funciones útiles que sirven para mejorar la higiene digital:

  • Recordatorios para hacer breves descansos cada 2, 3 o 5 minutos;
  • Una encuesta después de usar la red social sobre si el tiempo invertido fue útil o no;
  • Un widget en la pantalla principal que muestra las estadísticas diarias y el tiempo de la próxima sesión.
Esta aplicación también es de gran relevancia para los usuarios uzbekos. Teniendo en cuenta que el tiempo pasado en plataformas como Instagram, TikTok y Telegram es elevado en nuestro país, asistentes como Mivo pueden ayudar a promover un estilo de vida digital saludable entre los jóvenes.

Actualmente, la aplicación Mivo Scrolling está disponible para descarga gratuita en la App Store. El programa es parte del movimiento "slowtech" (tecnología lenta), que busca replantear la relación entre el ser humano y el gadget. No es simplemente una prohibición, sino una herramienta eficaz para aprender a controlar las propias acciones.

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Nodirbek Razzokov
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