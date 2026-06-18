Rivian demandada por falsas promesas sobre su piloto automático

La empresa estadounidense de vehículos eléctricos Rivian se enfrenta a una demanda colectiva por difundir información errónea sobre las capacidades de conducción autónoma de su pick-up R1T y su SUV R1S. La demanda presentada ante el tribunal del distrito central de California sostiene que la empresa engañó a sus clientes y no entregó las tecnologías prometidas. Así lo informa Techcrunch.com.

Según la demanda, Rivian promocionó que los modelos R1 de primera generación contarían con un sistema de conducción «manos libres, ojos libres» (hands-free, eyes-off). Según TechCrunch, esto representa el nivel 3 de autonomía según la clasificación SAE, lo que significa que, en ciertas condiciones, el conductor no tendría que mirar la carretera ni sostener el volante.

Capacidades técnicas y mentiras de marketing

Los demandantes citan como prueba una campaña de marketing nacional llevada a cabo durante cinco años y las intervenciones del CEO de Rivian, RJ Scaringe, en diversas conferencias. Específicamente, en el evento TechCrunch Disrupt 2022, el director destacó que el sistema Driver+ sería estándar en todos los vehículos y alcanzaría la autonomía completa en el futuro.

Sin embargo, los documentos presentados al tribunal afirman que ninguna actualización de software puede hacer que los vehículos Rivian de primera generación conduzcan al nivel prometido. La demanda indica que «Rivian continuó promocionando estas características para incentivar la compra, a pesar de saber que los modelos R1 de primera generación nunca alcanzarían el nivel 3 de autonomía».

Hoy en día, las tecnologías de piloto automático despiertan un gran interés también en el mercado de Uzbekistán. Aunque los productos de Rivian no están tan extendidos como Tesla en nuestra región, este tipo de disputas legales en el segmento de los vehículos eléctricos afecta la confiabilidad de las marcas globales. Actualmente, los propietarios de los R1T y R1S de primera generación se han quedado sin la capacidad de conducción «manos libres» prometida.

Problemas financieros y legales de la empresa

Los representantes de Rivian se negaron a hacer comentarios debido al proceso judicial en curso. La demanda incluye cargos de fraude, tergiversación por negligencia y enriquecimiento injusto. Las firmas legales que defienden los intereses de los afectados solicitan que el juicio se lleve a cabo con un jurado.

Este no es el primer conflicto judicial importante para Rivian. El año pasado, la empresa aceptó pagar 250 millones de dólares en indemnizaciones a los accionistas por haber aumentado inesperadamente los precios de los vehículos en 2022. Los nuevos modelos de Rivian (actualizados en 2024) están equipados con sensores más potentes y 11 cámaras, que realmente admiten un nivel de autonomía más alto, pero esto no es una solución para los propietarios de los modelos antiguos.