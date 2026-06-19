Y Combinator Demo Day: una nueva era en el mercado de la IA y las tecnologías de defensa

·20·Tecnología
Y Combinator Demo Day: una nueva era en el mercado de la IA y las tecnologías de defensa

Y Combinator, considerado el acelerador de startups más prestigioso del mundo, ha concluido su reciente Demo Day. Entre los proyectos presentados en la temporada de primavera de 2024, destacaron las startups especializadas en tecnologías de defensa, robótica e infraestructura de inteligencia artificial (AI). La publicación TechCrunch entrevistó a ocho grandes inversores para elaborar la lista de las empresas más prometedoras y disruptivas de esta temporada. Así lo informa Techcrunch.com.

Según los expertos, la valoración de las startups este año fue mucho más alta de lo esperado. En particular, al menos dos empresas fueron valoradas en más de 175 millones de dólares. Los inversores muestran su disposición a invertir grandes sumas, especialmente en startups con fundadores experimentados que ya han ejecutado proyectos exitosos. Esto demuestra que la demanda de equipos de calidad en el mercado de venture capital sigue siendo alta.

Defensa y seguridad: el proyecto 9 Mothers

Una de las estrellas más brillantes de la temporada fue la startup 9 Mothers. Esta empresa desarrolla sistemas de AI para combatir drones. En el contexto del conflicto Rusia-Ucrania, la creciente importancia de los drones pequeños en el campo de batalla, responsables de casi el 80 % de las bajas, ha aumentado drásticamente el interés en este proyecto.

El sistema robotizado ofrecido por 9 Mothers es capaz de monitorear y neutralizar drones que se desplazan a una velocidad de 60 mph. Lo más importante es que esta solución se distingue por ser mucho más económica que los análogos costosos existentes. Actualmente, la empresa ha logrado ventas por 1,6 millones de dólares y planea alcanzar un volumen de contratos de 35 millones de dólares para finales de año. Según los inversores, la valoración total de la startup podría superar los 200 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los proyectos más caros en la historia de Y Combinator.

Pruebas de software: la innovación de Arga Labs

Otro proyecto notable es Arga Labs, que se dedica a crear entornos de «gemelos digitales» (digital twin) para agentes de AI. Hoy en día, la inteligencia artificial genera códigos de software muy rápidamente, pero los entornos de prueba tradicionales (sandboxes) no pueden soportar tal velocidad. Esto se está convirtiendo en un obstáculo serio en el proceso de desarrollo de software.

Arga Labs resuelve este problema creando instantáneamente una copia del software de la empresa. Esto permite que los agentes de AI prueben nuevos códigos de manera segura y rápida sin dañar el sistema principal. Se espera que esta solución tecnológica acelere varias veces el proceso de producción para las grandes empresas de IT.

En general, los resultados de este Demo Day indican que en el mercado global no solo crecen las inversiones en proyectos de AI teóricos, sino en tecnologías que resuelven problemas reales, especialmente en la optimización de la defensa y la infraestructura. Para los emprendedores e inversores uzbekos, estas tendencias globales son fundamentales para definir las direcciones futuras.

Y CombinatorStartupInteligencia ArtificialInversiónTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

OpenAI antes de la IPO: la empresa incorpora a una leyenda de Google y a un asesor de la Casa BlancaOpenAI antes de la IPO: la empresa incorpora a una leyenda de Google y a un asesor de la Casa BlancaHoy, 19:57Rivian demandada por falsas promesas sobre su piloto automáticoRivian demandada por falsas promesas sobre su piloto automáticoHoy, 19:26El gobierno de EE. UU. abre la red eléctrica para los centros de datos de AIEl gobierno de EE. UU. abre la red eléctrica para los centros de datos de AIHoy, 19:22Inteligencia artificial y amor: usuarios de apps de citas en EE. UU. descontentos con la tecnologíaInteligencia artificial y amor: usuarios de apps de citas en EE. UU. descontentos con la tecnologíaAyer, 18:57Rivian demandada por falsas promesas sobre su piloto automáticoRivian demandada por falsas promesas sobre su piloto automáticoAyer, 18:53Amazon se prepara para competir con NVIDIA en el mercado de chips de AIAmazon se prepara para competir con NVIDIA en el mercado de chips de AIAyer, 18:28
AnunciosColaboración
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado