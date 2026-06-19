Y Combinator Demo Day: una nueva era en el mercado de la IA y las tecnologías de defensa

Y Combinator, considerado el acelerador de startups más prestigioso del mundo, ha concluido su reciente Demo Day. Entre los proyectos presentados en la temporada de primavera de 2024, destacaron las startups especializadas en tecnologías de defensa, robótica e infraestructura de inteligencia artificial (AI). La publicación TechCrunch entrevistó a ocho grandes inversores para elaborar la lista de las empresas más prometedoras y disruptivas de esta temporada. Así lo informa Techcrunch.com.

Según los expertos, la valoración de las startups este año fue mucho más alta de lo esperado. En particular, al menos dos empresas fueron valoradas en más de 175 millones de dólares. Los inversores muestran su disposición a invertir grandes sumas, especialmente en startups con fundadores experimentados que ya han ejecutado proyectos exitosos. Esto demuestra que la demanda de equipos de calidad en el mercado de venture capital sigue siendo alta.

Defensa y seguridad: el proyecto 9 Mothers

Una de las estrellas más brillantes de la temporada fue la startup 9 Mothers. Esta empresa desarrolla sistemas de AI para combatir drones. En el contexto del conflicto Rusia-Ucrania, la creciente importancia de los drones pequeños en el campo de batalla, responsables de casi el 80 % de las bajas, ha aumentado drásticamente el interés en este proyecto.

El sistema robotizado ofrecido por 9 Mothers es capaz de monitorear y neutralizar drones que se desplazan a una velocidad de 60 mph. Lo más importante es que esta solución se distingue por ser mucho más económica que los análogos costosos existentes. Actualmente, la empresa ha logrado ventas por 1,6 millones de dólares y planea alcanzar un volumen de contratos de 35 millones de dólares para finales de año. Según los inversores, la valoración total de la startup podría superar los 200 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los proyectos más caros en la historia de Y Combinator.

Pruebas de software: la innovación de Arga Labs

Otro proyecto notable es Arga Labs, que se dedica a crear entornos de «gemelos digitales» (digital twin) para agentes de AI. Hoy en día, la inteligencia artificial genera códigos de software muy rápidamente, pero los entornos de prueba tradicionales (sandboxes) no pueden soportar tal velocidad. Esto se está convirtiendo en un obstáculo serio en el proceso de desarrollo de software.

Arga Labs resuelve este problema creando instantáneamente una copia del software de la empresa. Esto permite que los agentes de AI prueben nuevos códigos de manera segura y rápida sin dañar el sistema principal. Se espera que esta solución tecnológica acelere varias veces el proceso de producción para las grandes empresas de IT.

En general, los resultados de este Demo Day indican que en el mercado global no solo crecen las inversiones en proyectos de AI teóricos, sino en tecnologías que resuelven problemas reales, especialmente en la optimización de la defensa y la infraestructura. Para los emprendedores e inversores uzbekos, estas tendencias globales son fundamentales para definir las direcciones futuras.