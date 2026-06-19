Snap escinde su división de IA para crear la empresa Dotmo

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Snap escinde su división de IA para crear la empresa Dotmo

Snap, la empresa propietaria del popular mensajero Snapchat, ha anunciado que convertirá su división interna dedicada a las tecnologías de vídeo basadas en AI en una estructura independiente. La nueva empresa, llamada Dotmo, se especializará en el desarrollo de modelos AI capaces de crear experiencias de juego interactivas. Este paso responde no solo a una expansión estratégica, sino también a los elevados costes financieros de la investigación tecnológica avanzada. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según TechCrunch, Snap ha admitido que llevar a cabo estas actividades con recursos internos resultaba excesivamente costoso. Aunque Dotmo sea técnicamente una empresa separada, mantendrá vínculos estrechos con Snapchat. Específicamente, Snap otorgará a la nueva startup una licencia para adaptar sus tecnologías a plataformas de juegos y entretenimiento interactivo.

Estrategia financiera y rotación de personal

El equipo del nuevo proyecto estará formado principalmente por empleados actuales de Snap. Estos dejarán sus puestos para dedicarse plenamente al desarrollo de Dotmo. Lo curioso es que Snap no financiará directamente la nueva empresa. En su lugar, el CTO de Snap, Bobby Murphy, actuará como inversor principal y poseerá una participación importante en el proyecto con sus fondos personales.

Bobby Murphy mantendrá su cargo principal y seguirá dirigiendo las investigaciones de GenAI dentro de Snap. A cambio, Snap adquirirá una parte significativa de las acciones de Dotmo a cambio de personal y licencias. Si la nueva startup tiene éxito en el futuro, se espera que genere grandes beneficios para la empresa matriz.

Pasos hacia la reducción de costes

Este es el segundo spin-off importante para Snap este año. Anteriormente, la empresa también separó su división Specs, fabricante de gafas inteligentes, en una empresa independiente. En aquel momento, el alto precio de 2 200 dólares de las gafas Specs generó preocupación entre los inversores y provocó una caída en el precio de las acciones de Snap.

Los representantes de la empresa explican que el equipo de Dotmo se centrará en crear experiencias digitales que no entran en las prioridades comerciales principales de Snap. Sin embargo, no se descarta que estos desarrollos se integren en el ecosistema de Snapchat en el futuro. Esta estrategia de spin-off ofrece a las empresas las siguientes ventajas :

  • Reducción de la carga financiera y optimización de costes ;
  • Mayor visibilidad de activos tecnológicos específicos para los inversores ;
  • Mayor flexibilidad y libertad operativa para el equipo ;
  • Facilitación del proceso de atracción de inversiones externas.
Teniendo en cuenta que Snap ha recortado cerca de 1 000 empleados este año, la conversión del proyecto Dotmo en una empresa independiente se ve como una medida para mantener la estabilidad financiera sin renunciar a la innovación. Ahora, Dotmo tendrá el derecho de atraer inversores externos de forma independiente.

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Nodirbek Razzokov
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