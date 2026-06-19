China lanza la producción de silicio-28 ultrapuro para chips cuánticos

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China lanza la producción de silicio-28 ultrapuro para chips cuánticos

China ha logrado un giro importante en el mundo tecnológico al conseguir la producción a escala industrial del isótopo silicio-28, vital para los procesadores cuánticos. Según informa Ixbt.com, el nivel de pureza de este material es superior al 99,99 %, sirviendo como base para las futuras computadoras cuánticas. Este logro fue realizado por especialistas del Instituto de Ingeniería Fisicoquímica de la Industria Nuclear (RIPCENI) dentro de la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC). Sobre esto, Ixbt.com informa .

La importancia del isótopo silicio-28 en las tecnologías de computación cuántica es incomparable. La mezcla de diversos isótopos en el silicio ordinario provoca vibraciones en la red atómica, lo que afecta negativamente la estabilidad de los qubits (bits cuánticos). El silicio-28 ultrapuro reduce drásticamente el «ruido de fondo» y permite mantener los estados cuánticos durante más tiempo. Esto, a su vez, abre el camino para realizar cálculos complejos sin errores.

Un paso importante hacia la independencia tecnológica

Según el científico chino Yu Dapeng, el uso de un material de tan alta pureza permite un control a gran escala de los qubits en los sistemas cuánticos. Es decir, ahora los científicos podrán crear arquitecturas que controlen un gran número de elementos cuánticos simultáneamente sin perder la estabilidad. Esto representa la transición de los experimentos de laboratorio a la ingeniería industrial real.

El proyecto sirve de base no solo para las tecnologías de la información, sino también para otros sectores estratégicos. Según datos de la CNNC, la línea de isótopos estables se aplica ampliamente en la energía nuclear, la medicina, la industria aeroespacial y la investigación en física fundamental. Por ejemplo, el papel de estos isótopos es insustituible en los procesos de diagnóstico médico y radioterapia.

Actualmente, el instituto RIPCENI ha dominado 26 tipos de isótopos estables de 12 elementos, incluyendo molibdeno, teluro, níquel, zinc e iterbio. La producción masiva de silicio-28 permite a China tomar el control total de la cadena de producción de chips cuánticos, reduciendo la dependencia de proveedores externos.

Esta noticia fortalece la posición de China en la carrera tecnológica global. Dado que las computadoras cuánticas pueden resolver en segundos problemas imposibles para las supercomputadoras tradicionales, poseer esta base de materias primas es una ventaja estratégica. Ahora, China está pasando de sacar las tecnologías cuánticas de los laboratorios a la etapa de aplicación en la economía real.

ChinaComputadora CuánticaTecnologíaSilicio-28CNNC
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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