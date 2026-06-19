Bosch presenta su primer motor integrado en la rueda para bicicletas eléctricas

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Bosch presenta su primer motor integrado en la rueda para bicicletas eléctricas

El gigante tecnológico alemán Bosch ha dado un paso revolucionario en el mercado de las bicicletas eléctricas al presentar su primera plataforma Hub Line. Por primera vez en la historia de la compañía, el motor ha sido desarrollado en un formato integrado directamente en la rueda trasera (motor de cubo). Hasta ahora, los expertos de Bosch se habían centrado únicamente en los motores centrales, instalados en la zona de los pedales. Así lo informa Ixbt.com.

El nuevo sistema Hub Line no es simplemente un motor independiente, sino un ecosistema completo destinado a los fabricantes. La principal ventaja del dispositivo es su compacidad: el motor pesa solo 2,3 kg y su diámetro es de aproximadamente 100 mm. Estas dimensiones hacen que el motor sea casi invisible en la rueda y no afectan el diseño general de la bicicleta.

Especificaciones técnicas y potencia

según datos de ixbt.com, el nuevo motor tiene una potencia pico de 400 W y un par motor de 45 Nm. La versión presentada está adaptada a los estrictos requisitos legislativos del mercado europeo. Esta potencia se considera suficiente para el desplazamiento urbano y para superar pendientes moderadas.

Junto con el motor, Bosch también anunció la nueva batería PowerTube 360. Esta batería tiene una capacidad de 360 Wh y un peso de 2,1 kg. El fabricante considera que esta solución es adecuada para bicicletas eléctricas urbanas donde la ligereza y la compacidad son más importantes que la distancia máxima. Si el usuario necesita potencia adicional, el sistema puede ampliarse con una batería externa PowerMore 250.

Control y colaboración

La plataforma también incluye órganos de control actualizados. Entre ellos se encuentran el LED Controller y el dispositivo Intuvia 200 con una pantalla de 2,4 pulgadas. Estos gadgets permiten al conductor monitorear cómodamente la velocidad, la reserva de energía y otros indicadores importantes.

Cabe destacar que Bosch no planea lanzar bicicletas eléctricas terminadas bajo su propia marca. La empresa seguirá siendo un proveedor de componentes para fabricantes externos. La marca austriaca Vello ha sido una de las primeras empresas en confirmar el uso del nuevo sistema Hub Line.

Teniendo en cuenta que el interés por las bicicletas eléctricas está creciendo en el mercado de Uzbekistán, las soluciones compactas y ligeras de marcas líderes como Bosch facilitarán la aparición de medios de transporte convenientes para los usuarios locales en el futuro.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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