El gigante de la aviación y la tecnología espacial Boeing ha anunciado la finalización exitosa de las pruebas terrestres del proyecto Q4S (Quantum 4 Satellite), que lleva los sistemas de comunicación cuántica a un nuevo nivel. Esta tecnología servirá de base para la creación futura de un internet cuántico ultra seguro y redes de computación globales que abarquen todo el mundo. Los resultados de las pruebas demostraron que el mecanismo de "transferencia de entrelazamiento cuántico" funciona con alta precisión. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El entrelazamiento cuántico es el fenómeno en el que dos fotones permanecen intrínsecamente vinculados independientemente de la distancia. Sin embargo, a medida que aumenta la distancia, este vínculo se debilita, lo que impide la construcción de una red global a través de líneas de comunicación de fibra óptica terrestres. El sistema Q4S propuesto por los ingenieros de Boeing está diseñado precisamente para resolver este problema mediante satélites. Según ixbt.com, el nuevo dispositivo puede generar cuatro fotones entrelazados simultáneamente.

Una nueva era en las tecnologías cuánticas

Los proyectos actuales de comunicación cuántica se basan principalmente en la conexión directa entre dos puntos. El enfoque de Boeing es más complejo: permite combinar dos pares de fotones distintos en una sola red. Si esta tecnología se valida en condiciones espaciales, será la base para la computación cuántica distribuida, canales de comunicación imposibles de hackear y sistemas de navegación de nueva generación.

La creación de un equipo tan complejo planteó desafíos enormes a los ingenieros. Normalmente, los experimentos cuánticos en laboratorios utilizan equipos muy voluminosos, sensibles y que requieren mucha energía. Los especialistas de Boeing lograron miniaturizar todo el sistema para que quepa en la carga útil de un satélite y adaptarlo a las duras condiciones del espacio.

Misión 2027 y planes futuros

Jay Lowell, científico jefe de la división Boeing Quantum Systems, señaló que la etapa más difícil fue mantener la precisión cuántica dentro de las estrictas limitaciones de peso, tamaño y consumo de energía. Las pruebas de calificación demostraron que el sistema Q4S está preparado para las fuertes vibraciones y cargas durante el lanzamiento, así como para una operación prolongada en órbita.

Según el plan, la misión Q4S despegará en 2027. El satélite será colocado en una órbita heliosincrónica, lo que permitirá obtener suficiente luz solar para suministrar energía continua al dispositivo. Si esta misión de demostración de un año tiene éxito, la humanidad estará un paso más cerca de construir una infraestructura cuántica global.

Para países que aspiran al desarrollo tecnológico como Uzbekistán, estas innovaciones tienen una importancia estratégica. Se espera que en el futuro las redes cuánticas implementen estándares de seguridad totalmente nuevos en el sistema bancario, la seguridad nacional y la investigación científica.