Elastic adquiere la startup DeductiveAI por 85 millones de dólares

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Elastic adquiere la startup DeductiveAI por 85 millones de dólares

Elastic, uno de los líderes mundiales en búsqueda y análisis de datos, ha llegado a un acuerdo para adquirir DeductiveAI, una startup que utiliza AI para detectar errores de software. Según fuentes de TechCrunch, la transacción se valora en hasta 85 millones de dólares. Este paso demuestra la creciente tendencia de las grandes corporaciones tecnológicas de integrar tecnologías de AI agéntica en sus productos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

DeductiveAI fue fundada en 2023 y en poco tiempo se ganó un lugar en el campo de la ingeniería de software. En noviembre del año pasado, la startup recaudó 7,5 millones de dólares de CRV, Databricks Ventures y otros inversores. Mientras que la empresa estaba valorada en 33 millones de dólares entonces, su valor casi se ha triplicado en menos de un año, lo que muestra el alto interés en el sector.

AI SRE: La era de la recuperación automática de sistemas

El área en la que opera DeductiveAI se denomina AI SRE (Ingeniería de Fiabilidad de Sitios basada en AI). Actualmente, debido al aumento drástico del volumen de código escrito por AI, la verificación manual de errores se ha vuelto imposible. La tecnología de DeductiveAI encuentra errores automáticamente y propone soluciones para eliminarlos. Esto permite a los ingenieros dedicar su tiempo al desarrollo de nuevos productos en lugar de solo corregir fallos.

Elastic es conocida por su sistema de búsqueda Elasticsearch y sus herramientas analíticas. Los programas de observabilidad de la empresa ayudan a los ingenieros a monitorear sistemas y detectar amenazas de seguridad. La integración de la tecnología de DeductiveAI añadirá una función de resolución automática de fallos en tiempo real a la plataforma Elastic.

Los fundadores de la startup, Rakesh Kothari y Sameer Agarwal, son expertos con amplia experiencia en el sector. Kothari fue anteriormente vicepresidente de ingeniería en ThoughtSpot, mientras que Agarwal trabajó en gigantes como Apache Software Foundation y Meta. Además, es uno de los ingenieros fundadores de Databricks.

Competencia y perspectivas del mercado

Aunque DeductiveAI tiene ingresos anuales de alrededor de 1 millón de dólares, se enfrenta a competidores importantes como Resolve AI. Para referencia, Resolve AI fue valorada recientemente en 1.500 millones de dólares. No obstante, para Elastic, esta compra es una victoria estratégica para hacer que su ecosistema sea más inteligente y autónomo.

Este acuerdo es también una señal importante para los desarrolladores y empresas de IT en mercados emergentes como Uzbekistán. La AI se está convirtiendo en la herramienta principal no solo para escribir código, sino también para asegurar la estabilidad de los sistemas. Se espera que los especialistas locales que utilizan plataformas como Elastic tengan pronto acceso a herramientas de análisis más avanzadas y automatizadas.

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