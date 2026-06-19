Samsung se prepara para presentar el smartphone Galaxy M47 5G de nueva generación

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha iniciado la campaña publicitaria oficial para el nuevo modelo de su popular serie « M», el smartphone Galaxy M47 5G. El dispositivo, que se espera debute en el mercado indio, es descrito por la marca como un « monstruo de un nuevo nivel ». Presentado a través de videos cortos en redes sociales, este gadget promete diferenciarse significativamente de sus predecesores y ofrecer un gran salto en rendimiento. Así lo informa Ixbt.com.

Según la información proporcionada por la compañía, el Galaxy M47 5G funciona cuatro veces más rápido en modo multitarea en comparación con el modelo Galaxy M36. Este indicador permite a los usuarios utilizar varias aplicaciones pesadas simultáneamente sin problemas. Asimismo, los fabricantes destacan que la duración de las sesiones de juego también aumentará cuatro veces, lo que indica una mejora significativa en la eficiencia energética y la capacidad de la batería del dispositivo.

Especificaciones técnicas y apariencia

Según informa la publicación ixbt.com, el cuerpo del nuevo smartphone ha sido diseñado para ser cuatro veces más resistente que el de los modelos anteriores. Visualmente, el Galaxy M47 5G contará con marcos laterales planos, siguiendo las tendencias modernas. Se espera que el panel posterior del dispositivo esté disponible en colores rojo oscuro o burdeos. El bloque de cámaras consta de tres módulos, que difieren ligeramente del diseño del Galaxy M36.

Por el momento, Samsung mantiene en secreto las especificaciones técnicas completas del smartphone. Sin embargo, los resultados de las pruebas que aparecieron en la base de datos de Geekbench revelaron algunos detalles. Se presume que el nuevo «monstruo» estará equipado con el procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Este chipset proporciona un alto rendimiento para dispositivos de gama media y un funcionamiento estable en la red 5G.

En cuanto a la memoria, se espera que salga a la venta una versión con al menos 8 GB de RAM. En cuanto al software, se presume que el Galaxy M47 5G funcionará bajo el sistema operativo Android 16 más reciente y la capa One UI de Samsung. Esto garantiza que el smartphone reciba actualizaciones de software pertinentes durante mucho tiempo.

Para el mercado de Uzbekistán, la serie « M » de los smartphones de Samsung siempre ha sido atractiva por su precio asequible y su potente batería. El modelo Galaxy M47 5G también podría popularizarse entre los usuarios locales gracias a su larga duración de carga y su cuerpo resistente. Se espera que la fecha de presentación oficial y los precios se anuncien en los próximos días.