La tarjeta gráfica Asus ROG Astral RTX 5090 daña la placa base debido a un sobrecalentamiento extremo

A medida que la nueva generación de procesadores gráficos comienza a ganar terreno en el mercado, la disipación de calor de las tarjetas gráficas de alta potencia está causando problemas graves. Se ha informado que la tarjeta gráfica Asus ROG Astral RTX 5090, basada en el último buque insignia de NVIDIA, dañó la placa base de una computadora debido a un sobrecalentamiento excesivo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Un usuario taiwanés apodado Bahamut compartió su experiencia, revelando que el potente adaptador gráfico estuvo a punto de "derretir" no solo a sí mismo, sino también a otros componentes del sistema. Según la publicación ixbt.com, el usuario utilizó una computadora potente compuesta por una placa base Asus ProArt X870-E Creator WiFi y una tarjeta gráfica Asus ROG Astral RTX 5090 durante aproximadamente medio año para tareas relacionadas con la inteligencia artificial (AI).

Temperaturas extremas y sus consecuencias

Durante el proceso de desmontaje del sistema para mantenimiento, el usuario notó que el color del disipador de calor del chipset en la placa base había cambiado. Bajo la influencia de una temperatura alta constante, el revestimiento de la superficie del disipador se degradó. Aunque el usuario intentó limpiarlo con un paño húmedo, fue imposible restaurar el estado original del disipador.

Esta situación ha provocado intensos debates entre los expertos sobre el consumo de energía y el calor generado por las tarjetas gráficas modernas. Resulta que la tarjeta gráfica RTX 5090 consume unos 700 W bajo carga completa. Sin embargo, en los picos de potencia (peak power), esta cifra puede alcanzar los 1000 W.

Cabe destacar que 1000 W equivale a la energía consumida por un microondas o un horno eléctrico doméstico convencional. Un flujo de energía tan masivo y el calor resultante pueden afectar inevitablemente a los componentes cercanos, incluidos los disipadores de la placa base y las capas de la placa de circuito impreso, si el flujo de aire dentro de la carcasa de la computadora no está bien organizado.

Problemas técnicos y medidas de seguridad

Según los expertos, los disipadores de las placas base suelen estar recubiertos con una pintura especial resistente al calor. Sin embargo, en las condiciones de temperatura extrema creadas por dispositivos "depredadores" como la RTX 5090, incluso estas capas protectoras no pueden resistir por mucho tiempo. Anteriormente, también se habían reportado problemas relacionados con la fusión de los conectores de alimentación de 16 pines (12VHPWR) de estas tarjetas gráficas.

Los entusiastas de la tecnología y los jugadores profesionales deben tener en cuenta que la compra de tarjetas gráficas de este nivel requiere no solo una gran inversión, sino también un enfoque específico para la refrigeración del sistema. Las carcasas estándar y los ventiladores comunes no pueden disipar eficazmente tal cantidad de calor.

Garantizar un flujo de aire (airflow) máximo dentro de la carcasa al instalar la tarjeta gráfica;

Utilizar fuentes de alimentación de calidad y alta potencia (al menos 1200-1500 W);

Verificar regularmente el estado de las almohadillas térmicas y los disipadores.

Por ahora, Asus no ha hecho ninguna declaración oficial sobre este caso. Sin embargo, este incidente demuestra una vez más lo crucial que es la compatibilidad de los componentes y el control térmico al ensamblar computadoras de alto rendimiento.