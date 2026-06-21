Una GeForce RTX 3060 enfriada hasta 23°C mediante una máquina de hielo

En el mundo de la tecnología informática, los entusiastas buscan constantemente métodos no convencionales para aumentar el rendimiento de los dispositivos y reducir la temperatura. Recientemente, un experimento realizado por el autor del canal de YouTube TrashBench llamó la atención de muchos. El blogger logró resultados inesperados utilizando una simple máquina de hielo doméstica para enfriar una tarjeta gráfica GeForce RTX 3060. Esto lo informa Ixbt.com en su noticia.

El objetivo principal del experimento era verificar si un dispositivo utilizado para fabricar hielo en la vida cotidiana podía funcionar como un sistema de enfriamiento eficiente para un acelerador gráfico. Inicialmente, la tarjeta gráfica fue probada con el sistema de enfriamiento por aire instalado de fábrica. En este caso, bajo una carga pesada, la temperatura del GPU rondaba los 60°C, mientras que el punto más caliente (hotspot) subió hasta los 75°C.

Posteriormente, el autor pasó a un sistema de enfriamiento líquido simple, aunque este carecía de radiadores de enfriamiento activos. Este método redujo significativamente la temperatura, bajando el GPU a 44°C y el hotspot a 55°C. Sin embargo, los resultados más interesantes se registraron después de integrar una máquina de hielo al sistema.

Cambios técnicos y prueba en Cyberpunk 2077

Al principio, la eficiencia de la máquina de hielo no fue suficiente para un funcionamiento prolongado. Por ello, el blogger decidió mejorar el dispositivo: el compresor se configuró en modo de funcionamiento continuo y se puso en contacto directo con el depósito de agua del evaporador. Tras esta modernización, la temperatura de la GeForce RTX 3060 bajó sorprendentemente hasta los 23°C, y el hotspot no superó los 34°C.

Para comprobar la estabilidad del sistema, el autor ejecutó el juego Cyberpunk 2077 durante 15–20 minutos. Según ixbt.com, la temperatura de la tarjeta gráfica se mantuvo en ese nivel bajo durante todo el proceso de juego. Esto se considera un récord de temperatura baja para las tarjetas gráficas modernas, ya que normalmente incluso los sistemas de enfriamiento líquido más caros no pueden garantizar tal resultado.

Sin embargo, también se identificó una grave desventaja de este método. Debido al descenso brusco de la temperatura, comenzó a aparecer condensación (humedad) en el equipo después de unos 10 minutos. Dado que las gotas de agua son extremadamente peligrosas para la electrónica, el blogger se vio obligado a detener temporalmente el experimento para limpiar la humedad.

En conclusión, se puede decir que, aunque una máquina de hielo doméstica mostró una alta eficiencia al enfriar la tarjeta gráfica, es totalmente inadecuada para el uso diario. La acumulación de humedad puede provocar un cortocircuito y la falla total del costoso dispositivo. No obstante, este experimento demostró que los límites de las capacidades de enfriamiento de las tecnologías modernas aún son amplios.