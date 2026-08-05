El contenido de creadores de TikTok llega a la aplicación Disney+

Disney inicia una colaboración oficial con TikTok para incorporar a su aplicación de streaming Disney+ vídeos creados por fans. Esta iniciativa se considera un paso importante en la lucha entre las modernas plataformas de streaming y las redes sociales por captar la atención del público. TechCrunch.com informa .

Según ixbt.com, las empresas han puesto en marcha primero un programa piloto en Estados Unidos y planean ampliarlo posteriormente a otros mercados. Según los términos del acuerdo, los vídeos de fans publicados en TikTok sobre los universos de Pixar, Marvel y Star Wars empezarán a mostrarse en la sección «Verts», el feed de vídeos cortos del servicio de streaming Disney+.

Nuevas colaboraciones y planes de IA

En los últimos meses, Disney ha trabajado activamente para aumentar el volumen y la diversidad del contenido de su feed de vídeos cortos. A finales del año pasado, la empresa planeaba invertir 1.000 millones de dólares en el marco de un acuerdo de licencia de tres años con OpenAI. Esto debía permitir a los usuarios crear vídeos cortos con personajes de Disney en la plataforma de IA Sora.

Sin embargo, estos planes no llegaron a materializarse después de que OpenAI decidiera cerrar repentinamente el proyecto Sora en marzo. En este contexto, el acuerdo con TikTok supuso una continuación lógica para Disney, ya que otros servicios de streaming como Netflix, HBO Max y Prime Video también compiten con las plataformas sociales por captar la atención de la audiencia.

Nuevos talentos y resultados financieros

Este acuerdo demuestra que Disney reconoce que la nueva generación de creadores se concentra precisamente en las redes sociales. A través del recién creado Disney Creator Ambassador Program, los creadores de TikTok podrán acceder a la amplia biblioteca de contenidos del gigante de los medios. También recibirán recompensas, mayor visibilidad, acceso a eventos exclusivos y oportunidades profesionales.

Ya se habían observado colaboraciones similares: servicios como Tubi y Peacock también han trabajado con creadores de TikTok para producir contenido original para sus plataformas. Cabe destacar que este anuncio coincide con el siguiente periodo de resultados financieros de Disney.

La empresa comunicó que el resultado operativo de su negocio de vídeo bajo demanda por suscripción (SVOD) aumentó de 329 millones de dólares un año antes a 712 millones de dólares, más del doble. Además, como parte de unos cambios estructurales, Disney decidió trasladar su negocio de productos de consumo de la división Experiences a la división Studios.