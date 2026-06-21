SpaceX se prepara para conquistar el espacio: finaliza la construcción del complejo Gigabay

La compañía SpaceX, dirigida por Elon Musk, ha alcanzado un hito importante en el camino hacia la producción masiva de los cohetes Starship. La parte principal del complejo Gigabay, ubicado en la zona de Roberts Road en Florida, ha sido completada y han comenzado los trabajos de cierre del techo. Esta enorme estructura servirá como centro de ensamblaje y mantenimiento de naves espaciales. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según Julia Bergeron, especialista en el seguimiento de las instalaciones de construcción de SpaceX, las grúas principales han sido retiradas del complejo Gigabay en Florida, lo que indica que la estructura del edificio está totalmente lista. Al mismo tiempo, un edificio Gigabay similar se está levantando a paso rápido en la base Starbase de Texas. Actualmente, la instalación de Texas ha igualado en altura al complejo Megabay vecino.

Mil cohetes al año: los ambiciosos planes de Musk

El proyecto Gigabay no es simplemente un hangar más. Según Elon Musk, esta estructura se convertirá en uno de los edificios más grandes del mundo en algunos de sus parámetros. Su función principal es ensamblar y poner en servicio hasta 1,000 naves Starship al año. Se espera que tal capacidad de producción convierta en realidad los planes de colonizar Marte y realizar vuelos regulares a la Luna.

El jefe de SpaceX ha afirmado en sus intervenciones que, una vez que el sistema Starship esté plenamente operativo, la empresa tendrá la capacidad de lanzar 100 veces más carga útil al espacio que todos los demás proveedores combinados. Incluso si los competidores triplicaran su ritmo, SpaceX mantendría un liderazgo absoluto en la logística espacial.

Modernización de infraestructura y nuevas pruebas

Actualmente, en el cosmodromo de Starbase, no solo se construyen nuevos edificios, sino que también se modernizan las plataformas de lanzamiento existentes. Específicamente, los especialistas están utilizando una enorme grúa de orugas Liebherr LR11000 para desmontar partes antiguas de la torre Mechazilla. Esta torre es un sistema único diseñado para «atrapar» el acelerador Super Heavy y la nave Starship en el aire durante el aterrizaje.

Al mismo tiempo, en las fábricas Starfactory continúan sin pausa las pruebas de nuevas naves y aceleradores, la instalación de motores y la verificación de los sistemas de refrigeración por agua. Durante 2025, SpaceX ya ha realizado con éxito cinco vuelos de prueba del sistema Starship.

La puesta en marcha del complejo Gigabay representa para SpaceX no solo un logro técnico, sino también el inicio de una nueva era económica. La producción de cohetes en cadena reducirá drásticamente los costos de acceso al espacio y acelerará el despliegue de la nueva generación de satélites Starlink en órbita.