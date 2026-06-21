Nueva era en la exploración espacial: el telescopio Nancy Grace Roman ha llegado al sitio de lanzamiento

El observatorio infrarrojo de nueva generación de la NASA, el telescopio espacial Nancy Grace Roman, ha alcanzado un hito crucial para iniciar su misión histórica. Este enorme instrumento científico fue transportado con éxito desde el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Maryland hasta el Centro Espacial Kennedy en Florida. Este evento abre una nueva página en el estudio de los misterios del universo, especialmente la energía oscura y los exoplanetas. Así lo informa Ixbt.com.

El proceso de transporte del telescopio presentó una complejidad particular. Imágenes de dron publicadas por el reconocido fotógrafo espacial Jerry Pike muestran la barcaza Pegasus entrando al Centro Espacial Kennedy. Esta plataforma, utilizada por la NASA durante años para transportar cargas voluminosas, aseguró la entrega segura del telescopio. Según ixbt.com, el aparato pasará ahora por las últimas etapas de preparación y pruebas previas al vuelo.

Observación de campo amplio y la potencia del SpaceX Falcon Heavy

El telescopio Nancy Grace Roman (anteriormente WFIRST) sorprende por sus capacidades técnicas. Tiene la capacidad de observar el universo bajo un ángulo mucho más amplio que el telescopio James Webb. Esto permitirá a los científicos escanear grandes porciones del espacio en poco tiempo y recopilar datos estadísticos. Los objetivos principales de la misión incluyen determinar la naturaleza de la energía oscura, observar los efectos de lente gravitacional y buscar miles de nuevos planetas fuera del sistema solar.

La tarea de poner en órbita este complejo sistema científico ha sido encomendada a uno de los cohetes más potentes de SpaceX: el Falcon Heavy. Este cohete, compuesto por tres aceleradores, proporcionará la potencia necesaria para llevar el telescopio a los puntos más profundos del espacio. El lanzamiento está previsto desde la plataforma de lanzamiento LC-39A del Centro Espacial Kennedy.

De acuerdo con el plan actual, el lanzamiento de la misión está programado para el 30 de agosto. Según los expertos, la puesta en marcha del telescopio Nancy Grace Roman podría generar una verdadera revolución en el campo de la astrofísica. No solo descubrirá nuevos mundos, sino que ayudará a encontrar respuestas a las preguntas más complejas sobre la expansión del universo.

Para los entusiastas de la ciencia, proyectos como este tienen una gran importancia. Las tecnologías modernas y la colaboración de empresas privadas como SpaceX con la NASA están reduciendo los costos de la exploración espacial y cambiando radicalmente la concepción de la humanidad sobre el cosmos. Sin duda, los primeros datos obtenidos por este telescopio en los próximos meses estarán en el centro de atención de la comunidad científica mundial.