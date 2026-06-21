Samsung anuncia el Galaxy M47 5G, el «monstruo» de nueva generación

El gigante tecnológico surcoreano Samsung se prepara para renovar su línea de smartphones asequibles y potentes. La compañía ha publicado en las redes sociales los primeros teasers oficiales del modelo Galaxy M47 5G, describiendo el dispositivo como un «monstruo del siguiente nivel» (Next Level Monster). Este modelo, siguiendo la tradición de las versiones anteriores, se centra en el rendimiento y la autonomía. Así lo informa Ixbt.com.

Según informa la publicación ixbt.com, el breve vídeo presentado por Samsung hace hincapié en las capacidades de juego del smartphone. El dispositivo promete a los usuarios una interfaz gráfica fluida, una alta frecuencia de cuadros y sesiones de gaming prolongadas. Esto indica que la tradición de baterías de gran capacidad, sello distintivo de la serie Galaxy M, se mantendrá en el nuevo modelo.

Especificaciones técnicas y novedades esperadas

Según la información preliminar, se espera que el Galaxy M47 5G venga equipado con el procesador Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm. Este chipset, destinado a dispositivos de gama media, destaca por su eficiencia energética y capacidad multitarea. Asimismo, se prevé que el dispositivo cuente con 8 GB de RAM, lo cual es suficiente para aplicaciones modernas y juegos exigentes.

También hay novedades interesantes en cuanto al software. Se especula que el smartphone podría salir de fábrica con el sistema operativo Android 16 y la última capa One UI de Samsung. De confirmarse esta información, el Galaxy M47 5G se convertirá en uno de los primeros smartphones de gama media con el software más reciente del mercado.

Samsung ha elegido la India como principal mercado de ventas para este modelo, aunque se espera que el dispositivo aparezca pronto en otras regiones, incluyendo los mercados de Asia Central y Uzbekistán. La serie Galaxy M es muy popular entre los usuarios uzbekos debido a su precio asequible y batería potente, por lo que el nuevo modelo podría repetir este éxito.

Aunque aún no se han dado detalles precisos sobre la apariencia exterior y el sistema de cámaras del smartphone, las imágenes del teaser muestran que el dispositivo tendrá un diseño moderno y compacto. Se espera que la compañía revele la fecha de presentación oficial y todos los parámetros técnicos del dispositivo en los próximos días.