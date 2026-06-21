El satélite de comunicaciones ChinaSat 10 (Zhongxing 10), convertido en el orgullo de la industria espacial china, celebra 15 años de actividad en órbita. A pesar de haber superado ampliamente su vida útil prevista inicialmente, el aparato sigue cumpliendo sus funciones con éxito. Este indicador demuestra una vez más a la comunidad mundial cuán resistentes y fiables son las tecnologías chinas. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según información de ixbt.com, el aparato ChinaSat 10 fue lanzado al espacio en 2011. Fue construido sobre la plataforma Dongfanghong-4, un proyecto que tuvo una importancia estratégica para Pekín en su momento. Esta plataforma se considera el primer gran paso de China para reducir su dependencia de las tecnologías extranjeras y ganar un lugar en el mercado espacial internacional.

Logros tecnológicos e importancia de la plataforma

Durante el proceso de creación de la plataforma Dongfanghong-4, los ingenieros chinos superaron una serie de complejos obstáculos tecnológicos. En particular, las estructuras de carga a gran escala y el alto nivel de seguridad de los sistemas de a bordo se desarrollaron precisamente en el marco de este proyecto. Este éxito permitió posteriormente a China obtener los primeros contratos internacionales para el suministro de satélites de comunicaciones.

El ChinaSat 10 fue considerado el aparato más potente de su época. Estaba equipado con un número récord de transpondedores, paneles solares mejorados y un sistema de alimentación eléctrica actualizado. Además, pasó a la historia como el primer satélite chino que combinaba una plataforma nacional con una carga útil (payload) extranjera.

Alcance de los servicios y perspectivas futuras

Durante sus quince años de actividad, el ChinaSat 10 ha desempeñado tareas muy amplias. Gracias a él, se prestan los siguientes servicios:

Transmisión ininterrumpida de canales de televisión;

Soporte a redes de comunicación corporativas;

Organización de servicios de educación a distancia y telemedicina;

Establecimiento de comunicaciones rápidas en zonas de desastres naturales y situaciones de emergencia.

Hoy en día, China no se detiene con este éxito y continúa desarrollando la línea Dongfanghong. La nueva generación de la plataforma Dongfanghong-4E cuenta con una capacidad de carga aún mayor y un sistema de motores híbridos. Lo más interesante es que en los aparatos modernos se están aplicando elementos de AI.

El sistema de AI permite el diagnóstico automático de fallos en la órbita y la restauración de la actividad del aparato sin intervención humana. El prolongado servicio del ChinaSat 10 es un ejemplo brillante de cuán serias son las ambiciones de China en la exploración del espacio.