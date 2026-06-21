Impresora 3D para naves espaciales: Divergent presenta el sistema Monolith One

El gigante tecnológico estadounidense Divergent Technologies ha presentado oficialmente Monolith One, una impresora 3D de nueva generación que promete revolucionar el mundo industrial. Este dispositivo se destaca no solo por sus dimensiones masivas, sino también por su capacidad de producir en serie piezas metálicas complejas para los sectores aeroespacial y de defensa. Esta tecnología transforma completamente los métodos de fabricación tradicionales, reduciendo drásticamente el tiempo de preparación de piezas complejas. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según Ixbt.com, Monolith One es uno de los dispositivos más grandes de su clase. Su altura supera los 8 metros y el proceso es controlado por 12 potentes láseres con una potencia total de 24 kW. La impresora es compatible con los metales más demandados en la industria, como el aluminio, el acero, el titanio y las aleaciones de níquel. En comparación con los equipos de la generación anterior, el nuevo sistema ha logrado duplicar la velocidad de producción.

Nueva planta a escala industrial y capacidades técnicas

Divergent no se ha limitado a esta novedad, sino que también anunció la construcción de una nueva planta de 40,000 metros cuadrados en Long Beach, California del Sur. Se planea instalar 64 impresoras Monolith One en este complejo durante los próximos dos años. Actualmente, seis de estos dispositivos operan con éxito en la planta de la empresa en Torrance.

La particularidad del nuevo sistema es que no está destinado solo a la creación de prototipos, sino a la producción masiva de productos. Para garantizar la fiabilidad, el dispositivo está equipado con las siguientes tecnologías:

Sistema de transferencia automática de polvo metálico;

Sensores de control estricto del régimen de temperatura;

Sistema de monitoreo óptico que supervisa la calidad de impresión en tiempo real.

Como señaló el director general de la empresa, Lukas Ginger, la plataforma de fabricación digital permite reducir el ciclo de preparación de piezas complejas de varios meses a unas pocas semanas, o incluso unos pocos días en algunos casos. Esto es especialmente importante en la fabricación de carcasas de motores de cohetes y componentes de aviación.

Colaboración estratégica y seguridad nacional

Actualmente, Divergent colabora estrechamente con las corporaciones aeroespaciales y de defensa más grandes de EE. UU., como Lockheed Martin, RTX y CoAspire. El desarrollo de estas tecnologías juega un papel decisivo para lograr la superioridad en la carrera espacial y modernizar la industria militar.

Cabe mencionar que todas las impresoras se ensamblan completamente en territorio estadounidense y los componentes principales se adquieren de fabricantes locales. Este es un paso estratégico destinado a reducir la dependencia de las cadenas de suministro internacionales y asegurar la independencia de la industria nacional. Una vez que la planta funcione a plena capacidad, será posible producir miles de carcasas de motores de cohetes al año.