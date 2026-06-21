iOS 27 para usuarios de iPhone: ¿qué otras funciones de AI existen además de Siri?

Aunque la actualización del asistente de voz Siri fue el tema principal de la Worldwide Developers Conference de Apple, la estrategia de inteligencia artificial (AI) de iOS 27 es mucho más amplia. En lugar de obligar a los usuarios a interactuar únicamente con un bot, la compañía está implementando funciones pequeñas pero cruciales que resuelven problemas cotidianos en todas las partes del sistema. Estas novedades, basadas en la tecnología Apple Intelligence, convierten al iPhone en un dispositivo aún más inteligente y conveniente. Esto lo informa Techcrunch.com en su noticia .

Uno de los aspectos más útiles del nuevo sistema operativo es la función de distribución automática de cuentas en restaurantes y cafeterías. Según ixbt.com, los usuarios toman o cargan una foto del ticket a través de Apple Cash, y Apple Intelligence extrae automáticamente la información: nombres de los platos, cantidades, propinas y el monto total. Luego, se envía una solicitud a los amigos del grupo para marcar quién pidió qué, y el sistema calcula justamente los impuestos y otros gastos.

Seguridad y actualización automática de contraseñas

Hoy en día, crear contraseñas complejas ya no es suficiente, ya que el riesgo de filtración de datos (data breach) en diversas plataformas sigue siendo alto. En iOS 27, la nueva aplicación de contraseñas de Apple utiliza AI no solo para detectar contraseñas débiles, sino también para permitir su actualización automática. La AI accede a los sitios en nombre del usuario y cambia las contraseñas comprometidas por versiones más seguras, eliminando la necesidad de acciones manuales adicionales.

La aplicación Messages también se ha vuelto significativamente más inteligente. Ahora, el sistema comprende el contexto de la conversación y ofrece acciones de un solo toque (one-tap suggestions). Por ejemplo, si su interlocutor le pide que recuerde algo, el iPhone sugiere inmediatamente añadir esta tarea a la aplicación Reminders. Si alguien quiere programar una reunión, aparece un botón para crear el evento en la aplicación Calendar.

Medios y sistema de sugerencias inteligentes

Apple Intelligence también demuestra su superioridad en el manejo de imágenes. Si un amigo le pide que envíe fotos de un evento pasado, el sistema selecciona exactamente las imágenes necesarias mediante palabras clave, ubicación y la función de reconocimiento de personas en la Photos Library. Estas funciones están actualmente disponibles en versión beta para desarrolladores y se espera que lleguen al público general en otoño.

En general, las novedades de iOS 27 abarcan las siguientes áreas:

Distribución inteligente de cuentas de restaurante a través de Apple Cash;

Actualización automática de contraseñas en sitios con filtraciones de datos;

Gestión de calendario y recordatorios basada en el contenido de los mensajes;

Búsqueda y envío rápido de contenido necesario desde la biblioteca de fotos.

Estas actualizaciones demuestran que el enfoque de Apple hacia la inteligencia artificial no se limita a los chatbots, sino que busca hacer que cada parte del sistema operativo sea más útil para el usuario. Para los usuarios, estas comodidades, especialmente la seguridad de las contraseñas y el sistema de gestión de mensajes, facilitarán sin duda la vida digital diaria.