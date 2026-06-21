El Dassault Falcon 10X realizó su primer vuelo: una nueva era en la aviación de negocios

La compañía francesa Dassault Aviation ha hecho despegar por primera vez su jet de negocios más reciente y potente, el modelo Falcon 10X. Este vuelo representa un evento significativo no solo en la historia de la empresa, sino en todo el segmento de la aviación privada mundial. El nuevo buque insignia obliga a reconsiderar los estándares actuales del sector debido a sus capacidades técnicas y su alcance de vuelo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El vuelo de prueba se llevó a cabo desde el aeródromo de Bordeaux-Mérignac en Francia y duró aproximadamente dos horas y media. Según Ixbt.com, el avión, pilotado por los experimentados pilotos Sébastien Dupont de Dinesh y Fabrice Dunyak, se comportó como se esperaba en el aire. Durante la prueba, el avión alcanzó una altitud de 12 200 metros y una velocidad de 1 000 kilómetros por hora (Mach 0,82). Todos los sistemas de a bordo y los mecanismos de control fueron probados con éxito.

Capacidades técnicas y confort

El jet de negocios Falcon 10X está diseñado para vuelos de ultra larga distancia. Su alcance máximo anunciado es de 13 900 kilómetros. Esto significa que el avión puede conectar sin escalas las megápolis más grandes del mundo, por ejemplo, Nueva York con Hong Kong o París con Santiago. Tales indicadores permiten a los representantes del mundo empresarial ahorrar tiempo considerablemente.

Eric Trappe, director de Dassault Aviation, describe este éxito como el resultado de años de trabajo del equipo de ingeniería. Al aplicar su experiencia en aviación militar (por ejemplo, los aviones de combate Rafale) a la aviación civil, la empresa ha asegurado el más alto nivel de seguridad y aerodinámica. Se espera que el Falcon 10X sea uno de los aviones con la cabina más amplia y cómoda de su categoría.

Planes futuros y competencia

Actualmente, la compañía está trabajando en la ampliación de su programa de pruebas. El ensamblaje del segundo ejemplar de prueba está a punto de finalizar, mientras que el tercer prototipo estará equipado con una cabina de pasajeros completa. Esto es necesario para probar todas las comodidades interiores, el nivel de ruido y los sistemas de control climático en condiciones reales.

Esta noticia también es relevante para los empresarios uzbekos y las corporaciones internacionales, ya que la demanda de jets de negocios de largo alcance está creciendo en nuestra región. El Falcon 10X, con su superioridad tecnológica, se convierte en el principal competidor de gigantes como Gulfstream y Bombardier. Se planea que la entrada en servicio completa y los procesos de entrega comercial comiencen en los próximos años.

Dassault Aviation ha consolidado su posición como el único fabricante que ha hecho volar un avión de un tipo completamente nuevo en 2026. Esto no solo aumenta el prestigio de la marca, sino que anuncia el inicio de una nueva carrera tecnológica en el mercado de la aviación de negocios.