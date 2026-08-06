HP, Asus y Acer comienzan a utilizar memoria de CXMT

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HP, Asus y Acer comienzan a utilizar memoria de CXMT

En un contexto de grave escasez de DRAM en el mercado mundial de ordenadores, fabricantes líderes como HP, Asus y Acer han comenzado a utilizar memoria RAM de la empresa china CXMT en sus portátiles. Según Nikkei Asia, por ahora se trata de un número limitado de dispositivos destinados a regiones fuera del mercado estadounidense. Ixbt.com informa .

Según los datos disponibles, muchos grandes fabricantes de ordenadores personales han completado recientemente con éxito las pruebas de compatibilidad de los chips de ChangXin Memory Technologies (CXMT) y han comenzado a integrarlos en sus dispositivos. Sin embargo, los productos de este fabricante chino todavía se utilizan en un número limitado de líneas de portátiles y en volúmenes mínimos.

La cautela del sector y los factores geopolíticos

Los participantes del mercado actúan con extrema cautela debido a factores políticos y comerciales. En particular, CXMT se encuentra bajo el escrutinio de las autoridades estadounidenses. El Pentágono ha señalado los vínculos de la empresa con el sector militar-industrial chino, mientras que legisladores estadounidenses apoyan incluirla en una lista negra.

Además, las marcas mundiales temen que se deterioren sus relaciones con proveedores tradicionales como Samsung Electronics, SK hynix y Micron, que controlan la mayor parte del mercado mundial de DRAM. Acer confirmó que trabaja con varios proveedores globales para gestionar las variaciones en los precios de los componentes y mejorar la estabilidad de las cadenas de suministro, aunque no reveló qué fabricantes de memoria concretos participan.

La situación del mercado y el impacto de la inteligencia artificial

El fuerte aumento de la demanda de infraestructura de inteligencia artificial ha provocado una escasez mundial de memoria. La oferta limitada resultante ha causado una fuerte subida de los precios. En concreto, durante el último año, el precio de la memoria RAM destinada al montaje de PC ha aumentado más de un 400 %, lo que ha afectado seriamente al coste de los ordenadores gaming.

Al mismo tiempo, según fuentes de Nikkei, la memoria de CXMT no tiene por qué ser más barata que los productos de Samsung. Su uso podría estar relacionado principalmente con la necesidad de garantizar el suministro de capacidades de memoria adicionales, más que con la reducción de costes.

El mercado del montaje de PC y las perspectivas de CXMT

Se espera que la entrada de este nuevo actor en el mercado reduzca parcialmente la presión general. Empresas como Gigabyte, fabricante de placas base, también han anunciado la compatibilidad con la memoria de CXMT. La empresa logró aumentar un 466 % el precio de sus acciones en la Bolsa de Shanghái y está destinando sus principales inversiones a ampliar la producción de DRAM tradicional, en lugar de las memorias HBM.

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Abror Shuhratov
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