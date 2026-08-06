Klaviyo compra la startup Agency especializada en inteligencia artificial

La plataforma cotizada Klaviyo, especializada en automatizar el marketing del comercio electrónico, ha incorporado la startup Agency, fundada por Elias Torres para desarrollar tecnologías de inteligencia artificial. Según TechCrunch, la adquisición también es relevante porque vuelve a unir las trayectorias profesionales de dos figuras destacadas de la tecnología, años después de su primera colaboración. Techcrunch.com informa de ello.

No se han revelado las condiciones financieras de la operación. Según los datos disponibles, Agency, fundada en 2023, logró captar en poco tiempo un total de 32 millones de dólares de importantes fondos de capital riesgo como Sequoia, Menlo Ventures y Felicis.

Cambios en el equipo y capacidades de inteligencia artificial

Uno de los principales términos de la adquisición establece que Elias Torres asumirá el cargo de director de producto (CPO) de Klaviyo. Junto con su equipo de 25 personas, trabajará dentro de Klaviyo para seguir mejorando sus agentes de inteligencia artificial.

Actualmente, la empresa se centra en dos productos principales de inteligencia artificial:

Composer — una herramienta que crea campañas de marketing de forma automatizada

Customer Agent — un sistema que gestiona la atención posventa, incluidas las devoluciones de productos y el seguimiento de pedidos

El fundador y director ejecutivo de Klaviyo, Andrew Bialecki, señala que estas tecnologías se ofrecerán a las más de 200.000 empresas que utilizan la plataforma, con el objetivo de elevar esta cifra a varios millones en los próximos años.

Una colaboración retomada años después

Para Elias Torres, este acuerdo tiene un significado simbólico especial en su trayectoria profesional. Es un emprendedor experimentado que anteriormente fundó proyectos exitosos como Performable, adquirida por HubSpot en 2011, y Drift, vendida a Vista Equity en 2021 por 1.200 millones de dólares.

Curiosamente, en 2010, durante la etapa de Performable, Torres contrató a Andrew Bialecki, que acababa de graduarse de la Universidad de Harvard, como uno de sus primeros ingenieros y le enseñó la dinámica de las startups en fase inicial. A su vez, cuando Bialecki captó en 2015 la primera inversión externa para Klaviyo, invitó a Torres a participar en esa ronda seed como inversor ángel.

Klaviyo salió a bolsa en septiembre de 2023 con una valoración de 9.200 millones de dólares. Aunque las acciones de Klaviyo, al igual que las de otras empresas SaaS, han sufrido las fluctuaciones del mercado, sus directivos creen que la plataforma cuenta con una gran ventaja frente a competidores como Decagon y Sierra gracias a sus datos de clientes acumulados durante años.