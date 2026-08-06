Moove recauda 250 millones de dólares para desarrollar la infraestructura de los robotaxis

La empresa Moove, que comenzó en el sector de la financiación de automóviles y después se expandió a los servicios de transporte de pasajeros en África y otras regiones, recaudó 250 millones de dólares en una ronda de inversión. Según TechCrunch, esta financiación elevó la valoración total de la compañía a 2.100 millones de dólares y contribuirá a reforzar su posición en el mercado de los vehículos autónomos. Sobre esto, Techcrunch.com informa .

Fundada en Nigeria en 2020 y con sede actualmente en Dubái, la empresa completó su última ronda de financiación, denominada Series C, bajo el liderazgo de Mubadala Investment Company. Woven Capital e Ion Pacific también participaron como colíderes del proceso. Actualmente, Moove posee y gestiona una flota de 42.000 vehículos en 14 países y continúa ofreciendo apoyo financiero a los conductores de la economía colaborativa para adquirir vehículos.

Un nuevo paso en el mercado de los vehículos autónomos

Según explicó Ladi Delano, cofundador y director ejecutivo de la empresa, la transición hacia los vehículos autónomos comenzó a principios de 2023. En ese momento se analizaron los cuatro actores principales del sector: desarrolladores de software, fabricantes de automóviles, plataformas digitales como Uber y consumidores. Se descubrió que ninguno de ellos quería ser propietario directo de los vehículos.

«En un mundo así, ¿quién es dueño del coche? ¿Quién lo opera? ¿Quién se encarga del mantenimiento, las inspecciones técnicas, la limpieza y los objetos perdidos?» pregunta Delano. Al buscar soluciones para estas cuestiones, Moove comprendió que podía trasladar al mundo de los vehículos autónomos su experiencia en la gestión y financiación de grandes flotas.

Una alianza estratégica con Waymo

Representantes de la empresa señalan que desde 2023 han negociado con todos los principales desarrolladores de sistemas de conducción autónoma del sector, lo que dio lugar a una primera alianza con Waymo. Actualmente, Moove opera las flotas de Waymo en Phoenix, Miami y Las Vegas, y próximamente también lo hará en Londres.

Aunque actualmente no posee directamente estos vehículos, Moove planea comprar robotaxis en el futuro mediante financiación mediante deuda. También se informó de que la empresa ya posee robotaxis de otro fabricante de vehículos autónomos, aunque no se reveló el nombre del socio.

Planes de futuro y nuevos puestos de trabajo

Los 250 millones de dólares recaudados recientemente se destinarán principalmente a ampliar el negocio de gestión de flotas de vehículos autónomos. Como parte de esta expansión, está previsto contratar a unos 350 nuevos especialistas. También se espera que el negocio tradicional de movilidad alcance la rentabilidad total este año.

Parte de los fondos se utilizará para construir depósitos automatizados llamados «Nests». Estos centros funcionarán las 24 horas y permitirán automatizar por completo, mediante robótica, la recarga, el mantenimiento y la limpieza de los vehículos. La visión final de la empresa es poseer y gestionar cientos de miles de robotaxis.