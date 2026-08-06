Moove recauda 250 millones de dólares para desarrollar la infraestructura de los robotaxis

·17·Tecnología
Moove recauda 250 millones de dólares para desarrollar la infraestructura de los robotaxis

La empresa Moove, que comenzó en el sector de la financiación de automóviles y después se expandió a los servicios de transporte de pasajeros en África y otras regiones, recaudó 250 millones de dólares en una ronda de inversión. Según TechCrunch, esta financiación elevó la valoración total de la compañía a 2.100 millones de dólares y contribuirá a reforzar su posición en el mercado de los vehículos autónomos. Sobre esto, Techcrunch.com informa .

Fundada en Nigeria en 2020 y con sede actualmente en Dubái, la empresa completó su última ronda de financiación, denominada Series C, bajo el liderazgo de Mubadala Investment Company. Woven Capital e Ion Pacific también participaron como colíderes del proceso. Actualmente, Moove posee y gestiona una flota de 42.000 vehículos en 14 países y continúa ofreciendo apoyo financiero a los conductores de la economía colaborativa para adquirir vehículos.

Un nuevo paso en el mercado de los vehículos autónomos

Según explicó Ladi Delano, cofundador y director ejecutivo de la empresa, la transición hacia los vehículos autónomos comenzó a principios de 2023. En ese momento se analizaron los cuatro actores principales del sector: desarrolladores de software, fabricantes de automóviles, plataformas digitales como Uber y consumidores. Se descubrió que ninguno de ellos quería ser propietario directo de los vehículos.

«En un mundo así, ¿quién es dueño del coche? ¿Quién lo opera? ¿Quién se encarga del mantenimiento, las inspecciones técnicas, la limpieza y los objetos perdidos?» pregunta Delano. Al buscar soluciones para estas cuestiones, Moove comprendió que podía trasladar al mundo de los vehículos autónomos su experiencia en la gestión y financiación de grandes flotas.

Una alianza estratégica con Waymo

Representantes de la empresa señalan que desde 2023 han negociado con todos los principales desarrolladores de sistemas de conducción autónoma del sector, lo que dio lugar a una primera alianza con Waymo. Actualmente, Moove opera las flotas de Waymo en Phoenix, Miami y Las Vegas, y próximamente también lo hará en Londres.

Aunque actualmente no posee directamente estos vehículos, Moove planea comprar robotaxis en el futuro mediante financiación mediante deuda. También se informó de que la empresa ya posee robotaxis de otro fabricante de vehículos autónomos, aunque no se reveló el nombre del socio.

Planes de futuro y nuevos puestos de trabajo

Los 250 millones de dólares recaudados recientemente se destinarán principalmente a ampliar el negocio de gestión de flotas de vehículos autónomos. Como parte de esta expansión, está previsto contratar a unos 350 nuevos especialistas. También se espera que el negocio tradicional de movilidad alcance la rentabilidad total este año.

Parte de los fondos se utilizará para construir depósitos automatizados llamados «Nests». Estos centros funcionarán las 24 horas y permitirán automatizar por completo, mediante robótica, la recarga, el mantenimiento y la limpieza de los vehículos. La visión final de la empresa es poseer y gestionar cientos de miles de robotaxis.

MooveRobotaxisTecnologíaInversiónWaymo
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Cómo encontró Lightspeed a una empleada de su fondo de capital riesgo a través de InstagramCómo encontró Lightspeed a una empleada de su fondo de capital riesgo a través de InstagramHoy, 02:00HP, Asus y Acer comienzan a utilizar memoria de CXMTHP, Asus y Acer comienzan a utilizar memoria de CXMTHoy, 01:54Klaviyo compra la startup Agency especializada en inteligencia artificialKlaviyo compra la startup Agency especializada en inteligencia artificialHoy, 01:29El monopolio de los cohetes de SpaceX para Starlink deja al mercado en una situación difícilEl monopolio de los cohetes de SpaceX para Starlink deja al mercado en una situación difícilHoy, 01:26Los principales investigadores de IA de Google lanzan su propia startupLos principales investigadores de IA de Google lanzan su propia startupHoy, 00:52Xiaomi presenta una nueva afeitadora eléctrica MijiaXiaomi presenta una nueva afeitadora eléctrica MijiaHoy, 00:24
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil