Revolución en el transporte marítimo: BeHydro presenta un motor de hidrógeno de 3630 caballos

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Revolución en el transporte marítimo: BeHydro presenta un motor de hidrógeno de 3630 caballos

Se ha dado un paso gigante hacia la transición a tecnologías ecológicas en la construcción naval y la ingeniería pesada. El nuevo motor marino que funciona exclusivamente con hidrógeno, desarrollado por BeHydro, ha obtenido el certificado de Aprobación de Tipo de la sociedad de clasificación internacional Lloyd’s Register. Este descubrimiento se valora como uno de los logros más importantes hacia la neutralidad de carbono en el sector del transporte. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La característica principal de este dispositivo es que utiliza el hidrógeno como única fuente de combustible. A diferencia de muchos sistemas híbridos, el motor de BeHydro no requiere el uso de diésel u otros combustibles fósiles para la ignición de la mezcla. Esto permite simplificar significativamente la construcción del buque y reducir el número de sistemas auxiliares a bordo.

Capacidades técnicas y potencia

Según ixbt.com, la línea de motores certificados tiene una potencia de 900 a 2670 kW (aproximadamente de 1224 a 3630 caballos). Estos indicadores permiten utilizar el dispositivo no solo como fuerza motriz principal de los barcos, sino también como accionamiento para grandes generadores eléctricos. El éxito del proyecto fue confirmado por su total cumplimiento de las estrictas normas internacionales de seguridad y fiabilidad.

Desde el punto de vista ecológico, esta tecnología es inigualable. Durante su funcionamiento, el motor no emite dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) ni partículas de hollín a la atmósfera. Los gases emitidos al medio ambiente consisten únicamente en vapor de agua y aire limpio, lo cual es fundamental para preservar el ecosistema marino.

Producción sostenible sin materiales raros

Otro aspecto notable es que en la fabricación del motor no se utilizaron materiales que hoy en día son escasos y costosos, como el litio, el cobalto, el platino y las tierras raras. Esto ayuda a controlar los costos de producción y a evitar riesgos geopolíticos en la cadena de suministro de materias primas.

Los desarrolladores señalan que los motores BeHydro son resistentes incluso a pequeñas impurezas en el hidrógeno y no requieren un grado de pureza extremadamente alto. Esto facilita el proceso de suministro de combustible. El ámbito de aplicación del dispositivo no se limita solo a la construcción naval:

  • Transporte ferroviario (locomotoras);
  • Sistemas energéticos estacionarios;
  • Suministro de energía eléctrica autónoma para plantas industriales;
  • Grandes buques de carga y ferris.
Para países como Uzbekistán, que prestan atención a las fuentes de energía renovables, estas tecnologías podrían despertar interés en el futuro, especialmente en la modernización del transporte ferroviario y la energía industrial. El proyecto BeHydro demuestra en la práctica que no es imposible trasladar la industria pesada a una energía totalmente «verde».

HidrógenoTecnologíaEcologíaBeHydroBuque
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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