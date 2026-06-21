Combustible de alta calidad a partir de residuos de café: nueva tecnología creada en Corea del Sur

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Combustible de alta calidad a partir de residuos de café: nueva tecnología creada en Corea del Sur

Científicos del Instituto Coreano de Geociencias y Recursos Minerales (KIGAM) han desarrollado un método único para convertir los residuos de café en un combustible de alta energía en solo 90 segundos. Se espera que este descubrimiento sea un paso revolucionario en el campo del reciclaje de residuos, ya que evita completamente la etapa de presecado de la materia prima, el proceso más costoso y complejo en el tratamiento de la biomasa. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de la publicación ixbt.com, la nueva tecnología se basa en un sistema de pirólisis de plasma (Flame Plasma Pyrolysis). Mediante este método, los residuos de café saturados de humedad se convierten en biochar, cuyas propiedades son cercanas a las de la antracita, considerada el tipo de carbón de mayor calidad. Normalmente, la humedad en la biomasa dificulta su procesamiento, pero los ingenieros coreanos eliminaron este obstáculo con una solución eficaz.

"Efecto palomitas de maíz" y proceso tecnológico

Los investigadores utilizaron una llama de plasma a una temperatura de 800–900 °C. Lo curioso es que la humedad, en lugar de interferir, cumple una función auxiliar. El agua dentro de las partículas de café se convierte instantáneamente en vapor al entrar en el entorno de alta temperatura, y la presión interna hace que el material explote. Los científicos llaman a esto el "efecto palomitas de maíz". Como resultado, la estructura del material se descompone rápidamente, adquiere un estado poroso y se convierte en combustible carbonoso en poco tiempo.

Los indicadores del biochar obtenido sorprendieron a los especialistas. Su valor calorífico es de 29 MJ por kilogramo, lo que es tres veces superior al de los residuos de café comunes. Además, el contenido de carbono puro en el material aumentó del 15,6 % al 46,2 %, es decir, casi el triple.

Desde el punto de vista ecológico, este método es muy eficiente. Durante el proceso de tratamiento por plasma, los compuestos de azufre desaparecen por completo, lo que evita la emisión de gases dióxidos nocivos a la atmósfera durante la combustión del combustible. La cantidad de humo y resina también se reduce significativamente en comparación con los métodos tradicionales.

Amplias posibilidades

La principal ventaja de la nueva tecnología es su velocidad. Para comparar: mientras que otros métodos de tratamiento de biomasa requieren de 30 minutos a 6 horas, el dispositivo del KIGAM realiza esta tarea en menos de 2 minutos. Esto permite ahorrar energía y tiempo a escala industrial.

Los científicos señalan que el uso del producto obtenido no se limita únicamente como combustible. Debido a su alta porosidad, este biochar también puede aplicarse para los siguientes fines:

  • Producción de carbón activado;
  • Creación de sorbentes industriales;
  • Sistemas de filtración para la purificación de agua y aire.

Según los autores del proyecto, este método puede aplicarse no solo al café, sino también al procesamiento de otros residuos alimentarios, desechos agrícolas e incluso lodos de aguas residuales. Esto servirá en el futuro para convertir los vertederos urbanos en fuentes de energía útiles.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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