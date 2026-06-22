Oppo presenta los nuevos smartphones Reno 16 y el insólito accesorio Bubble

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Oppo presenta los nuevos smartphones Reno 16 y el insólito accesorio Bubble

La compañía china Oppo ha iniciado una amplia campaña publicitaria para la serie de smartphones Reno 16 destinada a los mercados internacionales. La información aparecida en el sitio oficial de la marca y en grandes plataformas de venta como Amazon y Flipkart indica que la próxima presentación no solo incluirá nuevos teléfonos, sino también soluciones tecnológicas inesperadas. Así lo informa Ixbt.com.

Entre los dispositivos de nueva generación, lo que más llama la atención es un accesorio insólito llamado Oppo Bubble. Se trata de una pantalla AMOLED compacta y circular que se adhiere a la parte posterior del smartphone mediante un imán. Este gadget actúa como un visor externo, permitiendo a los usuarios tomar selfies de alta calidad utilizando las cámaras principales.

Una gama ampliada de modelos y nuevos auriculares

según la información de ixbt.com, se espera que la serie Reno 16 incluya varios modelos simultáneamente. La lista de dispositivos previstos es la siguiente :

  • Reno 16c y Reno 16F ;
  • Reno 16 FS ;
  • el Reno 16 estándar ;
  • el Reno 16 Pro y el compacto Reno 16 Pro Mini.
Cabe señalar que no todos estos modelos saldrán a la venta simultáneamente en todos los mercados. El conjunto de dispositivos puede variar según la demanda regional y la estrategia. Por ejemplo, la versión Pro Mini está diseñada específicamente para usuarios que prefieren flagships compactos pero potentes.

Junto con los smartphones, debutarán los auriculares inalámbricos Oppo Enco Air 5. Este modelo se situará un escalón por debajo de la versión Enco Air 5 Pro actual en la jerarquía de la empresa, sirviendo para aumentar la competitividad en el segmento económico.

La marca Oppo también tiene una posición sólida en el mercado de smartphones de Uzbekistán. La serie Reno se destaca por su diseño elegante y sus capacidades de fotografía de retrato. El hecho de que la nueva serie Reno 16 venga acompañada de un accesorio con pantalla magnética despertará sin duda un gran interés entre los jóvenes creadores de contenido para redes sociales.

Por el momento, la empresa mantiene en secreto las especificaciones técnicas exactas y los precios de los dispositivos. Sin embargo, el aumento activo de los banners publicitarios indica que la ceremonia de presentación oficial tendrá lugar en los próximos días.

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Abror Shuhratov
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