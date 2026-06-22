Tecno presenta el Camon 50 Slim, un smartphone con un grosor récord

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Tecno presenta el Camon 50 Slim, un smartphone con un grosor récord

La marca Tecno, que se está consolidando en el mercado de los smartphones, ha presentado su nuevo modelo de nivel insignia, el Camon 50 Slim. Este dispositivo atrae la atención de los entusiastas de la tecnología no solo por su cuerpo ultra delgado, sino también por contar con una batería de gran capacidad y los más altos estándares de protección a pesar de su tamaño compacto. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, el grosor del nuevo smartphone es de tan solo 6,39 mm. Con esta cifra, se convierte en uno de los dispositivos más delgados del mercado. A pesar de ello, los ingenieros lograron integrar una batería con una capacidad de 5600 mAh. Los representantes de Tecno señalan que esta batería mantendrá sus propiedades estables incluso después de cinco años de uso intensivo. Además, el dispositivo admite un sistema de carga rápida de 60 W.

Especificaciones técnicas y características de la pantalla

El modelo Camon 50 Slim está equipado con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas que funciona con una resolución 1,5K (1224 × 2720 píxeles). La frecuencia de actualización de la pantalla es de 144 Hz, lo que garantiza un funcionamiento fluido de la interfaz y una alta dinámica en los juegos. Otra característica distintiva del dispositivo es su protección contra el polvo y el agua según los estándares IP68 e IP69. Esto garantiza que el smartphone no sufra daños incluso bajo un chorro de agua caliente a alta presión.

El hardware del smartphone se basa en el procesador MediaTek Helio G200 Ultimate. En cuanto a la memoria, se ofrecen a los usuarios 8 GB de RAM (con posibilidad de expansión virtual hasta 16 GB) y opciones de almacenamiento interno de 128 o 256 GB. Como software, se ha seleccionado el sistema operativo Android 16 más reciente y la capa HiOS 16.2.

Capacidades de la cámara e inteligencia artificial

Para los amantes de la fotografía, el Tecno Camon 50 Slim cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles con un sensor Sony LYT-600 de alta calidad. En el panel frontal se encuentra una cámara selfie de 32 megapíxeles. El sistema de cámaras del dispositivo posee amplias herramientas de procesamiento de imágenes mediante AI. Específicamente, el smartphone incluye un modo especial para fotografías submarinas.

Otra innovación en el diseño es el sistema AI Mood Light en el panel posterior. Está compuesto por 354 mini-LED y puede cambiar sus colores según las notificaciones o el estado de ánimo del usuario. Teniendo en cuenta la popularidad de la marca en el mercado de Uzbekistán, se espera que el modelo Camon 50 Slim tenga una alta demanda gracias a su diseño moderno y durabilidad.

TecnoCamon 50 SlimSmartphoneTecnologíaAndroid 16
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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