Seedcamp recauda 320 millones de dólares para su nuevo fondo: el mercado de EE. UU. es el objetivo principal

Seedcamp, uno de los inversores de capital riesgo más prestigiosos de Europa, ha anunciado la recaudación de 320 millones de dólares para su séptimo fondo. Esta es la cifra financiera más alta en la historia de la empresa, casi el doble de los 180 millones de dólares recaudados el año pasado. Esta noticia marca un giro importante en la estrategia de Seedcamp: ahora la empresa pretende ampliar significativamente su posición no solo en Europa, sino también en el mercado de EE. UU. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según informa TechCrunch, los fondos totales recaudados se dividen en dos partes. Los 220 millones de dólares principales, dentro del fondo Seedcamp VII, se destinarán a las etapas iniciales (early-stage) de las startups, mientras que los 100 millones de dólares restantes se utilizarán para apoyar proyectos en fase de crecimiento a través de un nuevo fondo llamado Select. Este paso permite a la empresa financiar sus proyectos prometedores en etapas posteriores.

Estrategia de expansión en el mercado de EE. UU.

Aunque Seedcamp ya cuenta con oficinas en Nueva York y Miami, ahora planea ampliar aún más su equipo en los Estados Unidos. Según la fundadora Reshma Sohoni, San Francisco y Silicon Valley están recuperando su prestigio como centros tecnológicos globales. Por ello, conectar a las startups europeas con el mercado, los clientes y los grandes inversores estadounidenses se ha convertido en una prioridad para Seedcamp.

Manteniéndose fiel a sus principios tradicionales, la empresa seguirá invirtiendo en proyectos en etapas muy tempranas, incluso si el producto aún no está listo o no ha comenzado a generar ingresos. En el marco de Seedcamp VII, se espera que entre 100 y 120 startups reciban un cheque inicial promedio de 1 millón de dólares cada una. El fondo Select invertirá entre 3 y 5 millones de dólares en Series B y etapas posteriores.

Proyectos exitosos y restricciones

A lo largo de su actividad, Seedcamp ha invertido en más de 550 empresas, 12 de las cuales ya han alcanzado el estatus de "unicornio" (empresa con un valor superior a 1.000 millones de dólares). Entre las marcas más conocidas de su cartera se encuentran:

Revolut — el gigante de las fintech;

Wise — servicio de transferencias internacionales de dinero;

UiPath — automatización robótica de procesos;

Synthesia — plataforma de creación de video basada en AI;

y proyectos exitosos como Pleo y Hopin.

No obstante, el inversor no apuesta por todos los sectores. Reshma Sohoni destacó que la empresa evita negocios intensivos en capital como la logística, la movilidad o los marketplaces que requieren un gran capital circulante. Seedcamp se centra más en proyectos basados en soluciones tecnológicas con un rápido crecimiento comercial.

Entre los inversores (LP) del nuevo fondo se encuentran grandes instituciones financieras como British Business Bank, HarborVest, Schroders y Sofina. Cabe destacar que más de 80 fundadores de startups exitosas de la cartera de Seedcamp también han invertido sus propios fondos, participando en el apoyo a la nueva generación de emprendedores. Esto demuestra un alto nivel de ayuda mutua e intercambio de experiencias en el ecosistema startup.