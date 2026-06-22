El procesador AMD Ryzen 7 9800X3D falla inesperadamente: un llavero de 500 dólares

Se ha producido un inconveniente inesperado con el Ryzen 7 9800X3D, considerado uno de los procesadores de juego más recientes y potentes de AMD. Un usuario de la red social Reddit, bajo el seudónimo Super-Employment2753, informó que su dispositivo recién adquirido quedó completamente inutilizable en poco tiempo. Esta situación está generando grandes debates entre los entusiastas de la tecnología, ya que este modelo era conocido en el mercado por su alto rendimiento. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según el usuario, el incidente ocurrió durante una sesión de juego normal: la computadora se congeló inesperadamente y, tras reiniciar, el sistema no arrancó. El indicador especial de la placa base Asus ROG Strix X870-A señaló un problema grave en la RAM o el procesador. El propietario realizó todos los métodos estándar para restaurar el sistema, incluyendo el restablecimiento del CMOS, la actualización de la BIOS e incluso el desmontaje del marco de contacto Thermalright, pero sin resultados.

Causas del problema y resultados del diagnóstico

Posteriormente, un diagnóstico profesional realizado en un centro de servicio confirmó que el procesador Ryzen 7 9800X3D tampoco funcionaba en otras placas base. Lo más curioso es que no se detectaron quemaduras, signos de sobrecalentamiento ni daños mecánicos en la apariencia externa o en los puntos de contacto del procesador. El usuario enfatiza que utilizó el dispositivo con los ajustes de energía estándar y no realizó overclocking.

Según el informe de ixbt.com, lo más lamentable de esta situación resultó ser el tema de la garantía. Resulta que el procesador fue adquirido en 2024 no a través de una tienda oficial, sino de un revendedor. Debido a la falta de recibo de compra y documentos oficiales, fue imposible utilizar el servicio RMA (sustitución en garantía) de AMD.

Como resultado, un dispositivo de alta tecnología valorado en 500 dólares se convirtió en un simple trozo de metal. En lugar de desecharlo, el propietario del procesador decidió «reciclarlo» de manera original: perforó el chip inservible y lo convirtió en un llavero. Este caso demuestra una vez más el riesgo que supone comprar tecnología moderna, especialmente componentes costosos, sin documentos de garantía oficiales.

En el mercado de Uzbekistán, los productos AMD, especialmente la serie Ryzen, son muy populares. Este incidente debe ser una lección importante para los usuarios locales: al comprar tecnología costosa, especialmente si pertenece a una nueva generación, es fundamental prestar atención al periodo de garantía oficial y a la documentación. De lo contrario, cualquier fallo técnico puede derivar en una gran pérdida financiera.