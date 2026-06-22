Los chips de memoria DDR2 vuelven a subir de precio tras 20 años: aumentan un 60 %

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Los chips de memoria DDR2 vuelven a subir de precio tras 20 años: aumentan un 60 %

La demanda del estándar de memoria RAM DDR2, considerado obsoletos desde hace mucho tiempo en el mundo de la tecnología informática, ha experimentado un aumento repentino e inesperado. Aunque esta tecnología llegó al mercado hace más de 20 años, su precio aumentó entre un 55 y un 60 % en el segundo trimestre de este año. Esta situación está directamente relacionada con los cambios globales en el mercado mundial de semiconductores. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la empresa de análisis TrendForce, el aumento de los precios no se ha detenido. Los expertos pronostican que los precios de la DDR2 subirán entre un 35 y un 40 % más en el tercer trimestre. La estrategia de los grandes fabricantes se señala como la causa principal de esta situación. Específicamente, gigantes de la industria como Samsung, SK hynix y Micron están adaptando sus fábricas para producir chips HBM y de memoria para servidores necesarios para los sistemas de AI.

Necesidad para la industria y equipos especializados

Aunque las computadoras personales y laptops modernas ya han migrado a los estándares DDR4 y DDR5, la DDR2 sigue siendo vital en muchos sectores. Este tipo de chips de memoria se utiliza ampliamente en las siguientes áreas:
  • Automatización industrial y sistemas de control;
  • Equipos de red (routers y módems);
  • Electrónica automotriz;
  • Sistemas embebidos (embedded) y controladores especializados.

La migración de estos dispositivos a nuevos estándares de memoria es un proceso muy complejo y costoso. Requiere no solo cambiar el diseño, sino también pasar nuevamente por un proceso de certificación. Por ello, los fabricantes continúan adquiriendo chips DDR2, aunque sean antiguos, ya que han demostrado su fiabilidad.

Escasez de oferta en el mercado

Actualmente, Winbond y ESMT permanecen como los principales proveedores de chips DDR2. Sin embargo, sus enfoques son diferentes: Winbond está reduciendo gradualmente la producción de DDR2 para pasar a los estándares más modernos LPDDR4 y DDR4. Por el contrario, ESMT está expandiendo su producción con el objetivo de ocupar el nicho vacío.

A pesar de ello, las nuevas capacidades de producción no alcanzan a satisfacer la demanda. La disminución de la oferta en el mercado y la estabilidad de la demanda están provocando que los precios crezcan en progresión geométrica. Esta situación también se refleja en el aumento del precio de los repuestos para los especialistas que dan servicio a equipos industriales y especializados en el mercado de Uzbekistán.

Según los analistas, este revuelo en torno a la DDR2 podría durar varios trimestres más. Mientras el interés global por las tecnologías de AI no disminuya, las grandes fábricas no volverán a producir tipos de memoria obsoletos, lo que profundizará aún más el déficit.

DDR2TecnologíaSamsungMicronTrendForce
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Abror Shuhratov
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