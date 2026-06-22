Crean en Corea del Sur una cápsula única que purifica el agua sin energía eléctrica

Investigadores surcoreanos han presentado una cápsula innovadora llamada FDGD (Floating-induced Detection-Guided Disinfection), capaz de analizar la calidad del agua y purificarla simultáneamente de microorganismos nocivos. El aspecto revolucionario de este dispositivo es que no requiere batería, ni fuente de alimentación externa, ni sustancias químicas. Según un artículo publicado en la revista Nature Water, el dispositivo funciona de manera totalmente autónoma. Así lo informa Ixbt.com.

Esta diminuta cápsula, que cabe en la palma de la mano, tiene la capacidad de flotar en la superficie del agua. Su principio de funcionamiento se basa en la conversión del movimiento mecánico en energía eléctrica. La corriente generada por el movimiento de una bobina magnética dentro de la cápsula es suficiente para alimentar los sensores integrados. Esto permite utilizar el dispositivo en cualquier condición, incluso en zonas donde la energía eléctrica es inexistente.

Control de calidad del agua y desinfección

En la primera etapa, la cápsula FDGD mide la conductividad del agua. Este parámetro ayuda a evaluar el nivel general de contaminación. Los datos obtenidos se envían a través de comunicación inalámbrica al smartphone o reloj inteligente del usuario. Si se determina que el agua no es apta para el consumo, el usuario puede activar el modo de purificación.

El proceso de purificación también se realiza basándose en una tecnología particular. La energía generada por la vibración del agua o el movimiento del recipiente activa nanodetergentes en la superficie del dispositivo. Los campos electrostáticos locales que generan destruyen las membranas de bacterias y virus mediante el proceso de electroporación. Este método hace que el agua sea segura sin alterar su composición química.

Durante las pruebas de laboratorio, el dispositivo demostró su alta eficiencia en volúmenes de agua de hasta 4 litros. Específicamente, logró eliminar el 99,9999 % de patógenos peligrosos como la Escherichia coli (E. coli). Según ixbt.com, este indicador no es inferior a la eficacia de los filtros tradicionales y las lámparas UV.

Perspectivas futuras

Según los expertos, la nueva tecnología podría ser una alternativa viable a los sistemas tradicionales de purificación de agua . Actualmente, los filtros portátiles existentes requieren a menudo piezas de repuesto, reactivos químicos o baterías. El FDGD se diferencia al funcionar únicamente gracias al movimiento del agua.

Se espera que este invento sea especialmente útil en los siguientes casos:

En regiones con infraestructura subdesarrollada y escasez de agua potable ;

En situaciones de emergencia y para mitigar las consecuencias de desastres naturales ;

Durante expediciones y viajes de larga duración ;

En actividades de misiones humanitarias en condiciones de campo.

Por el momento, este dispositivo se encuentra en fase de prototipo de laboratorio y no ha sido probado completamente en condiciones reales de campo. Sin embargo, los desarrolladores confían en que, con la reducción de los costos de producción, las cápsulas FDGD lleguen al mercado de consumo masivo. Esto podría ser un paso importante para resolver el problema del agua potable a nivel mundial.