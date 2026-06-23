Expertos en ciberseguridad han identificado una vulnerabilidad grave y, lo más importante, imposible de corregir mediante software en los chips fabricados por Apple. Este error podría abrir la puerta al control total de modelos antiguos de iPhone, es decir, realizar la práctica de « jailbreak ». Este descubrimiento atrae la atención no solo de investigadores de seguridad, sino también de empresas que desarrollan software espía para agencias gubernamentales. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

La empresa de ciberseguridad Paradigm Shift, con sede en Barcelona, ha publicado información detallada sobre esta vulnerabilidad y su método de ejecución (proof of concept). Este fallo, denominado « usbliter8 », sirve para evadir los sistemas de protección cuando existe acceso físico al dispositivo. Esto significa que si un hacker puede conectar el dispositivo a una computadora mediante un cable, puede acceder a las capas más internas del sistema.

¿Qué modelos están en riesgo?

La vulnerabilidad identificada afecta a los chips A12 y A13 Bionic de Apple. Estos procesadores, presentados en 2018 y 2019, se utilizaron en los siguientes dispositivos:

iPhone XS y XS Max ;

iPhone XR ;

iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max ;

iPhone SE (segunda generación).

Según Paradigm Shift, el problema se encuentra en la Boot ROM del dispositivo. La Boot ROM es el primer conjunto de códigos que se ejecuta al encender el iPhone, siendo la primera línea de defensa de seguridad. Lo peor es que este código está sellado en el hardware (immutable), por lo que Apple no puede corregirlo remotamente mediante actualizaciones de software (iOS update).

Nivel de riesgo y consecuencias

Aunque esta vulnerabilidad es grave, no significa que todos los propietarios de iPhone 11 o XR sufran ataques de hackers inmediatamente. Para ejecutar el ataque, el hacker debe tener el dispositivo físicamente y combinar una serie de otras vulnerabilidades en cadena. Sin embargo, el anuncio de usbliter8 crea nuevas posibilidades para empresas como Cellebrite o Magnet Forensics, que colaboran con las fuerzas del orden, para vulnerar dispositivos bloqueados.

Teniendo en cuenta que los modelos iPhone 11 y XR siguen siendo populares en el mercado de Uzbekistán, los usuarios deben ser cautelosos al entregar sus dispositivos a personas extrañas. Según los expertos, la única y más efectiva forma de protegerse contra este defecto a nivel de hardware es migrar a dispositivos con procesadores más nuevos (A14 y superiores).

Apple aún no ha emitido un comunicado oficial sobre este caso. Aunque la compañía ha intentado mantener su ecosistema cerrado y seguro durante años, casos como usbliter8 demuestran una vez más que no existe una tecnología perfectamente protegida. Por ahora, solo se recomienda a los usuarios reforzar las medidas de seguridad física.