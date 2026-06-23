NVIDIA anuncia que ha resuelto el problema del consumo de agua de la IA

NVIDIA, el mayor fabricante de chips del mundo, ha presentado un nuevo sistema de refrigeración destinado a reducir drásticamente el consumo de agua en los centros de datos. Los representantes de la empresa afirman que esta tecnología podría reducir a casi cero uno de los mayores problemas ambientales de los sistemas de IA: el consumo masivo de agua. Sin embargo, los expertos del sector recomiendan abordar esta declaración con cautela. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según Josh Parker, director de sostenibilidad de NVIDIA, en una entrevista con Axios, el problema del consumo de agua de los centros de datos está casi resuelto gracias al nuevo sistema. La tecnología se basa en un sistema de refrigeración líquida de circuito cerrado, que expulsa eficientemente el calor de los dispositivos y elimina la necesidad de fuentes de agua externas. Esto se considera una noticia revolucionaria, especialmente para las granjas de servidores masivas equipadas con chips NVIDIA.

Tecnología de circuito cerrado y agua caliente

El principio de funcionamiento del nuevo sistema es peculiar: bombea líquido a 45°C a los racks de servidores. Aunque para un humano esto parezca caliente, es una temperatura ideal para los chips informáticos. El líquido pasa por los servidores y sale a 55°C, llevándose consigo una gran cantidad de calor. Lo más importante es que, a esta temperatura, el aire exterior puede realizar la refrigeración a través de radiadores pasivos, por lo que ya no es necesario el método de refrigeración por evaporación (evaporative cooling).

Según ixbt.com, un sistema de este tipo no solo ahorra agua, sino que hace que los centros de datos sean mucho más silenciosos y eficientes energéticamente. Esto se debe a que la necesidad de ventiladores gigantes y enfriadores (chillers) utilizados en los sistemas tradicionales se reduce significativamente. En ciertas condiciones climáticas, esto puede reducir el consumo de agua en la instalación hasta en un 100 %.

El lado invisible del problema

Sin embargo, según los analistas de TechCrunch, NVIDIA solo está contabilizando el consumo dentro del edificio del centro de datos . En realidad, la "huella hídrica" de la IA es mucho más amplia. El problema es que las centrales eléctricas que suministran energía a los centros de datos y el proceso de fabricación de los chips siguen requiriendo cantidades masivas de agua.

Los expertos señalan que la solución de NVIDIA cubriría solo una cuarta parte o un tercio del consumo total de agua. Si un centro de datos obtiene energía de centrales que funcionan con combustibles fósiles (carbón o gas), el consumo de agua externo puede anular el ahorro en la instalación. Asimismo, el proceso de preparación de los chips en fábrica sigue siendo una de las redes industriales que más agua demanda en el mundo.

En conclusión, la tecnología presentada por NVIDIA es un paso importante hacia la ecologización de la infraestructura de la IA. Pero para que el sector sea totalmente "verde", no basta con refrigerar los servidores, sino que también deben reformarse profundamente las fuentes de energía y la cadena de producción. Por ahora, la sed de agua de la IA sigue siendo un problema urgente a escala global.