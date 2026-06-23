Microsoft y Chevron construirán una enorme planta de gas en Estados Unidos

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Microsoft y Chevron construirán una enorme planta de gas en Estados Unidos

El gigante tecnológico Microsoft y la corporación energética Chevron han anunciado planes para construir una planta eléctrica de gas natural con una capacidad de 2,67 gigavatios en el oeste de Texas, Estados Unidos. Este proyecto está destinado a suministrar energía eléctrica ininterrumpida a los centros de datos y de inteligencia artificial (AI) de Microsoft, convirtiéndose en una de las infraestructuras más grandes del sector. Así lo informa Techcrunch.com.

Según un contrato de 20 años firmado entre las partes, la nueva planta dará servicio directamente a un centro de datos gestionado por Microsoft. En cuanto a la parte técnica, la potencia principal se generará a través de dos grandes turbinas de GE Vernova. Asimismo, se utilizarán equipos de Solar Turbines, filial de Caterpillar, como fuente de energía adicional.

Contradicción entre objetivos ecológicos y realidad

Este acuerdo plantea numerosas preguntas dado el compromiso de Microsoft con la sostenibilidad ambiental. La empresa se había comprometido previamente a alcanzar la neutralidad de carbono para 2030. Sin embargo, la puesta en marcha de una planta tan masiva que funciona con gas natural podría dificultar considerablemente el logro de este objetivo.

Según un informe del Environmental Integrity Project, este proyecto, denominado «Project Kilby», podría emitir a la atmósfera más de 13 millones de toneladas de dióxido de carbono, 3 200 toneladas de contaminantes atmosféricos y 278 000 libras de residuos peligrosos. Estas cifras muestran lo complejo que es mantener el equilibrio entre el rápido crecimiento del sector tecnológico y la responsabilidad ecológica.

Chevron, en su nota de prensa, calificó este proyecto como el «mayor desarrollo combinado de energía de gas y centros de datos» en Estados Unidos. La creciente necesidad de potencia de cálculo para los sistemas de inteligencia artificial está obligando a las empresas tecnológicas a regresar a fuentes de energía tradicionales.

Esta situación puede ser una lección importante para países que desarrollan su economía digital, como Uzbekistán. Al construir centros de datos, no solo la infraestructura tecnológica, sino también la estabilidad de las fuentes de energía y su impacto ambiental tienen una importancia estratégica. La experiencia de gigantes como Microsoft demuestra que incluso las soluciones IT más avanzadas requieren, al final, enormes recursos energéticos.

Aunque Microsoft ha limitado actualmente sus comentarios oficiales sobre este proyecto, los expertos lo consideran un paso obligatorio para mantener el liderazgo en la carrera de la inteligencia artificial. Se espera que el número de proyectos similares aumente en los próximos años debido a la expansión de ChatGPT y otros sistemas AI.

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Nodirbek Razzokov
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