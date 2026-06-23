China lanza el nuevo cohete Long March 7A: el tiempo de preparación se reduce a la mitad

La industria espacial china continúa expandiendo sus capacidades tecnológicas. Desde el cosmodromo de Wenchang, el cohete pesado Long March 7A (Changzheng-7A) realizó con éxito su vuelo, colocando en órbita el satélite experimental 26A. Esta misión es significativa no solo por el despliegue del nuevo dispositivo, sino también por la aceleración sin precedentes de los procesos de preparación en tierra. Así lo informa ixbt.com.

Desarrollado por la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), este cohete se destaca por su diseño universal. Cuenta con la capacidad de utilizar cofias de diferentes tamaños (diámetros de 4,2 y 3,7 metros), lo que brinda una gran flexibilidad para poner en órbita satélites de diversos pesos y volúmenes. Según ixbt.com, este vuelo fue la misión histórica número 653 para la serie de cohetes Long March.

Pruebas tecnológicas y nuevas capacidades

El satélite experimental 26A, puesto en órbita, fue creado por especialistas de la Academia de Tecnologías Espaciales de Shanghái. Se espera que este dispositivo realice una serie de pruebas importantes en el espacio. Específicamente, servirá para trabajos de investigación científica para mejorar las comunicaciones satelitales, la velocidad de transmisión de datos y las tecnologías de radioescucha.

Uno de los aspectos más importantes de esta misión es la optimización del proceso de preparación para el vuelo. Mediante la transición a un modelo de estandarización y grupos de trabajo especializados, los expertos han logrado reducir significativamente el ciclo de preparación en tierra. Los procesos previos al vuelo, que antes duraban 35 días, ahora se completan en solo 19 días.

Objetivos estratégicos de China en el espacio

La reducción del tiempo de preparación casi a la mitad permite a China aumentar el número de lanzamientos espaciales y mejorar su competitividad en el mercado global de servicios espaciales. Este ritmo de trabajo acelerado abre la puerta a una ejecución más rápida de proyectos tanto científicos como comerciales.

El éxito del cohete Long March 7A representa el siguiente paso de China en el desarrollo de comunicaciones espaciales de larga distancia y el fortalecimiento de sus propios sistemas satelitales independientes. Se espera que los datos obtenidos del satélite experimental se utilicen en el futuro para crear redes de comunicación estables y de alta velocidad en todo el mundo.