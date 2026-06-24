El director de Meta, Mark Zuckerberg, muestra un serio interés en una nueva dirección — los mercados de predicción (prediction markets) — con el objetivo de ampliar aún más el ecosistema de las redes sociales. Según información de The New York Times, el multimillonario ha autorizado el desarrollo de una aplicación móvil independiente dentro de la compañía llamada « Arena ». Este proyecto se asemeja en su funcionamiento a la plataforma Polymarket, que ha ganado popularidad recientemente. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Se espera que el proyecto « Arena » opere de forma independiente de otras redes sociales dentro de Meta. No obstante, plataformas como Facebook e Instagram podrían servir como herramientas para redirigir a los usuarios hacia la nueva aplicación. Aunque por ahora el proyecto tiene un estatus experimental, Zuckerberg lo ha definido como una de las tareas prioritarias para la empresa.

Puntos virtuales y mecánicas de juego

Lo interesante es que Arena no ofrecerá la posibilidad de apostar dinero real en su etapa inicial. En su lugar, los usuarios acumularán puntos virtuales por predecir correctamente el desarrollo de ciertos eventos. Aunque este enfoque hace que la plataforma se parezca más a un videojuego, los expertos creen que en el futuro se podría añadir la posibilidad de introducir fondos de dinero real al sistema.

Los mercados de predicción han experimentado un crecimiento financiero masivo a nivel global en el último año. Por ejemplo, el volumen de trading en plataformas como Polymarket y Kalshi alcanzó decenas de miles de millones de dólares hacia abril de este año. Este éxito no ha dejado indiferentes a otros gigantes tecnológicos. En particular, la red social X, dirigida por Elon Musk, estableció una colaboración con Polymarket el año pasado.

Problemas legales y controversias

Sin embargo, este sector no solo implica ingresos, sino también graves disputas legales. Algunos estados de EE. UU. han demandado a los mercados de predicción, acusándolos de violar las leyes sobre juegos de azar. Asimismo, se han observado casos de lucro mediante predicciones basadas en información privilegiada. Por ejemplo, las investigaciones relacionadas con el exmilitar y político George Santos, quien utilizó información sobre una operación contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sirven como ejemplo.

Para Meta, el proyecto Arena no es solo una forma de atraer nuevos usuarios, sino también un campo conveniente para probar sus capacidades en AI y análisis de datos. Para los usuarios uzbekos, estas plataformas podrían convertirse en el futuro en un método interactivo para seguir los procesos políticos y económicos globales. Por ahora, Meta no ha revelado la fecha de lanzamiento oficial de este proyecto.