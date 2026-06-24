La IA al servicio de la naturaleza: descubre la comedero inteligente Kiwibit

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La IA al servicio de la naturaleza: descubre la comedero inteligente Kiwibit

Las tecnologías modernas no solo están llevando la comunicación entre personas, sino también la conexión con la naturaleza a un nuevo nivel. El Bird Feeder 2 4K AI Camera, presentado por la empresa Kiwibit, se ha convertido en una verdadera revolución para los entusiastas de la observación de aves. Este comedero inteligente impulsado por AI no solo alimenta a las aves, sino que identifica su especie y envía notificaciones al smartphone. Así lo informa Techcrunch.com, la noticia indica.

La instalación del Kiwibit Bird Feeder 2 es muy sencilla, ya que puede colocarse en un árbol, en el marco de una ventana o en un poste especial. En la parte superior del dispositivo hay un panel solar integrado, lo que permite no preocuparse por la carga de la batería. Los depósitos de semillas de dos compartimentos están diseñados para facilitar el llenado y la limpieza de diferentes tipos de alimento. Según ixbt.com, el gadget cuenta con una cámara 4K, un lente gran angular de 130 grados y un sistema de audio bidireccional.

AI e identificación de aves

La principal característica de este dispositivo inteligente reside en su software. A través de la aplicación Kiwibit, el usuario es notificado cuando llegan las aves y puede seguir su visita en tiempo real. El sistema, mediante un algoritmo especial, puede reconocer más de 10 000 especies de aves, incluyendo arrendajos azules y diversos tipos de palomas. Información detallada sobre cada ave, obtenida de la base de datos de Wikipedia, se refleja en la aplicación.

Uno de los aspectos interesantes del dispositivo es que no solo detecta aves, sino también a «invitados no deseados». Por ejemplo, si llegan ardillas a comer las semillas destinadas a las aves, el sistema las marca como «animales plaga» y notifica al usuario. Esta función es sin duda interesante y útil para los dueños de jardines.

Capacidades técnicas y desventajas

El Kiwibit Bird Feeder 2 cuenta con una serie de características técnicas avanzadas:
  • Resolución de imagen 4K y modo de visión nocturna;
  • Wi-Fi de 2.4 GHz y sistema de almacenamiento en la nube;
  • Carga continua a través de panel solar;
  • Carcasa robusta y resistente a la intemperie.

Al mismo tiempo, se han observado algunas desventajas. Por ejemplo, la AI a veces puede equivocarse al contar el número de visitas de las aves. Si un ave permanece inmóvil frente a la cámara durante mucho tiempo, es probable que el sistema registre esto no como una, sino como varias visitas separadas. A pesar de ello, la experiencia general de uso se evalúa positivamente.

Actualmente, el precio de este dispositivo varía entre 180 y 250 dólares según el modelo. Para los entusiastas de la tecnología, tales dispositivos pueden ser interesantes, especialmente para quienes viven en casas con patio y amantes de la naturaleza, funcionando como unos «binoculares digitales». Kiwibit ha puesto su producto a la venta a través de Amazon y su sitio oficial.

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