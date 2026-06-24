Fujifilm presenta la nueva cámara Instax Wide 400: fotos analógicas ahora en formato más ancho

En una era de rápido desarrollo de las tecnologías digitales y la AI, el interés por la fotografía analógica no ha desaparecido. Fujifilm ha actualizado su popular línea de cámaras instantáneas presentando el modelo Instax Wide 400. Este dispositivo ofrece a los entusiastas del estilo retro no solo nostalgia, sino también comodidades modernas. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según información de ixbt.com, el nuevo modelo Instax Wide 400 se destaca por su simplicidad y su formato de cuadro ampliado. El dispositivo imprime fotos de 62x99 mm, lo que es casi el doble del popular formato Instax Mini. Este formato ancho es especialmente útil para fotos grupales y el género de paisaje.

Simplicidad y facilidad de uso

La cámara funciona bajo el principio "point-and-shoot" (apuntar y disparar), lo que significa que no requiere ningún conocimiento o experiencia fotográfica especial. No existen ajustes ni menús complejos. Todos los procesos, incluyendo el flash y la distancia de enfoque, se gestionan automáticamente. Esto permite al usuario simplemente elegir el encuadre y presionar el botón.

Para encender el dispositivo, basta con girar el objetivo en sentido contrario a las agujas del reloj. El primer giro activa el modo de captura para objetos a corta distancia (de 0,9 metros a 3 metros), y el segundo giro activa el modo destinado a paisajes lejanos. Además, se incluye una lente especial para fotos macro en el kit.

Calidad de imagen y aspectos técnicos

En condiciones de luz suficiente, la Instax Wide 400 ofrece fotos con colores brillantes y un alto nivel de detalle. Sin embargo, la simplicidad del dispositivo también conlleva algunas limitaciones. Por ejemplo, en lugares con poca luz o contraste muy alto (como árboles oscuros contra un cielo soleado), los detalles pueden perderse ligeramente. Debido a que la exposimetría es totalmente automática, el usuario no puede ajustar la luz manualmente.

En el panel posterior de la cámara se encuentra un pequeño indicador que muestra el número de fotos restantes. El proceso de instalación del cartucho también se ha simplificado al máximo, permitiendo colocarlo sin errores mediante líneas guía especiales. El cuerpo de la cámara es robusto y cuenta con un sistema de bloqueo fiable.

En el mercado de Uzbekistán, las cámaras de la serie Instax son muy populares entre jóvenes y viajeros. Se espera que el nuevo modelo Wide 400, con su formato ancho, sea una excelente opción para bodas, eventos familiares y viajes. Actualmente, el precio del dispositivo en el mercado internacional se estima en unos 175 dólares.