SpaceXAI construye la planta de tratamiento de agua más grande del mundo para proyectos de AI

La compañía SpaceXAI, dirigida por Elon Musk, anunció la reactivación de un proyecto de infraestructura masivo interrumpido en Memphis (EE. UU.). La planta de tratamiento de aguas residuales más grande del mundo servirá para satisfacer las necesidades de los proyectos de AI y los centros de datos (data centers). Así lo informa Ixbt.com.

El valor total del proyecto se estima en casi 80 millones de dólares. Anunciada inicialmente en febrero de 2025, esta estación es considerada el objeto de tratamiento de agua más grande de su tipo. El objetivo principal es asegurar el suministro continuo de agua para los centros de computación de alta potencia de la empresa y reducir la carga sobre los acuíferos locales.

Según los cálculos, la instalación tendrá la capacidad de tratar hasta 49,2 millones de litros de agua residual por día. Lo más importante es que parte del agua tratada regresará a la infraestructura urbana de Memphis, lo que ayudará a mitigar significativamente la presión sobre el sistema general de suministro de agua de la región.

Interrupción de la construcción y nueva estrategia

La construcción comenzó en septiembre de 2025, pero poco después, en abril del mismo año, las obras fueron congeladas temporalmente. Esto se debió a la redistribución de recursos internos y a la preparación para un posible proceso de IPO (oferta pública inicial). En ese periodo, el enfoque se centró en expandir la capacidad de cómputo de los data centers.

Sin embargo, para febrero de 2026, la dirección de la empresa revisó su estrategia y manifestó su intención de finalizar los objetos de infraestructura principales. Tras negociaciones con el alcalde de Memphis y representantes de los servicios públicos, se tomó la decisión final de continuar la construcción.

Según el plan, los trabajos principales deberían reanudarse en el primer trimestre de 2027. No obstante, como señaló Elon Musk, los procesos podrían comenzar antes de lo esperado, ya en el cuarto trimestre de 2026.

Fusión de SpaceX y xAI

Este proyecto se lleva a cabo en el marco de cambios estructurales en SpaceX. En febrero de 2026, SpaceX adquirió totalmente su startup de inteligencia artificial, xAI. Como resultado, xAI dejó de ser una empresa independiente y se convirtió en una división especializada en AI dentro de SpaceX bajo la marca SpaceXAI.

El rápido desarrollo de las tecnologías de AI y el entrenamiento de grandes redes neuronales requieren enormes cantidades de energía y recursos hídricos para los sistemas de refrigeración. Esta enorme planta de tratamiento construida por SpaceXAI no solo demuestra la responsabilidad ecológica del gigante tecnológico, sino que servirá como un modelo importante para el desarrollo sostenible de la infraestructura de AI en el futuro.