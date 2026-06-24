El gobierno de la India refuerza el control sobre la plataforma Telegram

El gobierno de la India ha expresado graves preocupaciones sobre la difusión de materiales que representan violencia sexual infantil y la ejecución de grandes fraudes financieros en el mensajero Telegram. Según un informe elaborado por el centro de coordinación de lucha contra la ciberdelincuencia del Ministerio del Interior, los organismos estatales han puesto a los grupos sospechosos de la plataforma bajo «vigilancia activa». Así lo informa Ixbt.com.

Un documento oficial de 35 páginas analizado por la agencia Reuters destaca que las funciones de privacidad de Telegram crean un entorno favorable para los ciberdelincuentes. En particular, la posibilidad de comunicarse sin mostrar el número de teléfono complica el proceso de identificación. En este sentido, Telegram ha sido considerado más débil en términos de seguridad en comparación con WhatsApp, que cuenta con una audiencia de más de 500 millones de personas en la India.

Prohibición y presión legal

Este informe fue presentado en el marco de un proceso judicial provocado por la filtración de preguntas de exámenes de ingreso a las universidades de medicina del país. Tras este incidente, la aplicación fue bloqueada durante una semana. Aunque la prohibición ha sido levantada y la aplicación ha reaparecido en la Google Play Store, las sospechas del gobierno hacia el mensajero persisten.

La administración de Telegram también es acusada de no tomar medidas suficientes contra la propagación de desinformación en sus canales. Aunque los representantes de la empresa rechazan estas acusaciones, el gobierno indio insiste en que los ciberdelincuentes continúan sus actividades ilegales a través de grupos y canales cerrados.

Medidas de seguridad y cambios futuros

Según el informe gubernamental, el nivel de anonimato de Telegram otorga a los criminales una sensación de impunidad. Por ello, las fuerzas del orden han reforzado el sistema de monitoreo de comunidades sospechosas dentro del mensajero. Esto está dirigido no solo a prevenir el contenido sexual, sino también esquemas financieros y fraudes a gran escala.

Por el momento, tanto Telegram como el Ministerio del Interior de la India evitan dar declaraciones oficiales sobre este informe. Sin embargo, según los expertos, tales acusaciones en un mercado tan grande como la India podrían tener graves consecuencias legales para la plataforma. Se espera que algunas funciones de la aplicación, incluida la edición de mensajes antiguos, se restablezcan completamente después del 30 de junio.

Teniendo en cuenta que Telegram es también el medio de comunicación más popular para los usuarios uzbekos, es inevitable que estas investigaciones a escala global influyan en la futura política de seguridad de la plataforma. La situación en la India podría ser un precedente importante que defina el nivel de cooperación del mensajero con los organismos estatales en todo el mundo.