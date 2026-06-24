Nueva etapa en la carrera espacial: el regreso del Pegasus XL y la semana récord de SpaceX

Se espera que esta semana sea extremadamente intensa para la cosmonáutica mundial. Se han planificado un total de seis vuelos orbitales en todo el mundo, cinco de los cuales corresponden a la empresa SpaceX de Elon Musk. Uno de los eventos más impactantes será el regreso del cohete Pegasus XL al espacio por primera vez desde 2021. Estos procesos muestran que el dominio de las empresas espaciales privadas en el mercado global es cada vez mayor. Así lo informa Ixbt.com.

La serie de vuelos semanales comenzó con el cohete chino Chang Zheng 7A. Lanzado el 23 de junio desde el cosmodromo de Wenchang, este cohete colocó con éxito el satélite secreto TJSW-26A en órbita geoestacionaria. Con una altura de más de 60 metros, este cohete tiene la capacidad de transportar hasta 12 toneladas a la órbita terrestre baja. Este ha sido el siguiente vuelo de importancia estratégica para China este año.

SpaceX: prueba Starfall y misiones Starlink

SpaceX tiene como objetivo realizar cinco misiones por semana utilizando sus cohetes Falcon 9. La más importante fue la prueba del dispositivo Starfall Demo. Según ixbt.com, este dispositivo en forma de disco está destinado a probar la tecnología de retorno autónomo de cargas desde la órbita a la Tierra. Se espera que esto se convierta en una solución vital para laboratorios orbitales y plantas de producción espacial en el futuro.

Asimismo, la empresa continúa expandiendo su red global de internet Starlink. Está previsto el lanzamiento de 24 satélites Starlink v2 Mini desde la base de Vandenberg en California. Este será el vuelo 76 de 2026 para SpaceX, elevando el número total de lanzamientos de la empresa a 686. Tal intensidad asegura un liderazgo absoluto en el campo de las tecnologías espaciales.

El Pegasus XL regresa tras una pausa de cuatro años

El evento más singular de la semana es el vuelo del cohete Pegasus XL, operado por Northrop Grumman. Este cohete es lanzado en el aire mediante un avión Lockheed L-1011 TriStar Stargazer. El objetivo principal de la misión es prolongar la vida útil del observatorio orbital Neil Gehrels Swift Observatory de la NASA. Un dispositivo especial desarrollado por Katalyst capturará el telescopio para elevar su órbita descendente.

Al final de la semana, SpaceX realizará otros dos lanzamientos importantes. Entre ellos se encuentra el satélite de comunicaciones SXM-11 de siete toneladas destinado a la empresa SiriusXM. Este aparato está equipado con un enorme reflector de malla de 10 metros, que permite proporcionar radio satelital de alta calidad a los usuarios. Esta cadena de vuelos elevará el número de intentos orbitales realizados a nivel mundial a 154 desde principios de año.