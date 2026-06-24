Xiaomi presenta una olla multifunción inteligente que cocina la carne en 15 minutos

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Xiaomi presenta una olla multifunción inteligente que cocina la carne en 15 minutos

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha ampliado su línea de electrodomésticos con la nueva olla a presión inteligente Mijia Smart Electric Pressure Cooker 2 Pro. Este dispositivo atrae la atención de los entusiastas de la cocina no solo por su alta potencia, sino también por reducir significativamente el tiempo de preparación. El nuevo modelo se diferencia de los electrodomésticos tradicionales por sus funciones modernas y su control a través de un smartphone. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La principal ventaja técnica del dispositivo es su sistema de calentamiento por inducción (IH) con una potencia de 2200 W. Para comparar, la potencia de las ollas multifunción comunes suele rondar los 1000 W. Según ixbt.com, esta alta potencia garantiza que cada punto del recipiente se caliente uniformemente, lo que influye positivamente en el sabor y la calidad de los alimentos. El recipiente de 5 litros está diseñado para familias de 4 a 8 personas, permitiendo cocinar hasta 2,5 kg de carne a la vez.

Cocción rápida y tecnologías innovadoras

La Mijia Smart Electric Pressure Cooker 2 Pro utiliza tecnología de cocción a presión. El dispositivo puede operar hasta una presión de 112 kPa y una temperatura de 120 °C. El fabricante señala que esto reduce el tiempo de cocción en aproximadamente un 40 %. Por ejemplo, bastan solo 15 minutos para que incluso las carnes más duras queden tan tiernas que se separen fácilmente del hueso. Este es un dato fundamental para los usuarios modernos que buscan ahorrar tiempo.

Otra comodidad es que el conjunto incluye dos recipientes (cuencos) separados. El primero es de acero inoxidable, destinado a sopas y estofados. El segundo tiene un revestimiento cerámico sin flúor, adecuado para preparar arroz, gachas y postres. El uso de recipientes separados evita que los olores de diferentes platos se mezclen.

Control inteligente y sistema de seguridad

Como es habitual en los productos de Xiaomi, esta olla está equipada con un sistema inteligente. Ajusta automáticamente la presión según el tipo de alimento. Además, al finalizar la cocción, cuenta con una función de descompresión rápida mediante un sistema de enfriamiento por aire. Esto permite al usuario abrir la tapa solo 88 segundos después de que la comida esté lista.

La seguridad se ha tomado muy en serio, ya que el dispositivo cuenta con un sistema de protección de 18 etapas. Esto incluye:

  • Control constante de la presión y la temperatura;
  • Bloqueo de la apertura de la tapa durante el funcionamiento;
  • Protección contra el sobrecalentamiento;
  • Control remoto y seguimiento del proceso a través de smartphone.
La Mijia Smart Electric Pressure Cooker 2 Pro se vende actualmente en el mercado chino por unos 130 dólares, aunque el precio puede bajar con diversos descuentos. Se espera que el dispositivo llegue pronto al mercado global, incluyendo las tiendas de electrodomésticos en Uzbekistán. Xiaomi ofrece una garantía de 3 años para este producto.

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Abror Shuhratov
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