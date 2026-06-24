Figma presenta nuevas funciones para eliminar las barreras entre el diseño y la programación

Figma, una de las plataformas más populares del mundo para diseñadores y desarrolladores, ha anunciado su próxima gran actualización. Esta actualización está orientada a transformar radicalmente el proceso de trabajo en los proyectos, incorporando ahora capas de código (code layers), gestión de animaciones y herramientas avanzadas basadas en AI. Este paso busca acercar aún más los procesos de diseño y escritura de código. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

El equipo de Figma ha estado trabajando en la integración de código durante mucho tiempo. Mientras que el año pasado la empresa estableció colaboraciones con sistemas como Claude Code y Codex, ahora las capas de código se han añadido directamente al lienzo (canvas). Esta función permite a los equipos clonar repositorios y transferir fácilmente los flujos derivados del código a las capas de diseño para su prueba. Según ixbt.com, esta novedad acelerará significativamente la comunicación entre los especialistas.

La armonía entre diseño y código

Yuhki Yamashita, director de producto de Figma, destacó que las nuevas capas de código permitirán a los diseñadores, gestores de producto y desarrolladores probar ideas con rapidez. Según sus palabras, el enfoque principal no es escribir un código perfecto para producción, sino explorar rápidamente nuevas direcciones. Esto ayuda a revisar y discutir visualmente diversas soluciones en un entorno colaborativo.

Otra novedad importante es la adición de animaciones, transiciones y transformaciones 3D. Anteriormente, los diseñadores se veían obligados a utilizar programas externos para crear animaciones y luego transferirlas a un código que el programa pudiera entender. Ahora, todos los efectos de animación pueden crearse directamente dentro de Figma e integrarse en el proyecto.

Las capacidades de la AI se expanden

Figma también ha mejorado significativamente su asistente de AI. Los usuarios ahora pueden crear habilidades específicas que realizan tareas repetitivas a través de prompts de texto. Además, se ha añadido la posibilidad de conectar herramientas externas como Notion, Excel y GitHub o adjuntar archivos. Esto proporciona a la AI un contexto adicional para comprender mejor lo que el usuario desea.

La empresa también ha permitido que los usuarios creen sus propios plugins mediante solicitudes de texto. Por ejemplo, ahora es posible crear generadores de layout complejos o herramientas de trazado de vectores (vector path tracers) sin conocimientos de programación. Esto abre la puerta a adaptar las capacidades de la plataforma según las necesidades de cada usuario.

La herramienta Weavy, adquirida por Figma el año pasado, también se está integrando completamente en la plataforma. En la actualización esperada para finales de año, los usuarios podrán configurar los flujos de trabajo de Weavy directamente dentro de Figma. Estas novedades son muy importantes también para los especialistas en IT y diseñadores en Uzbekistán, ya que Figma es la herramienta de trabajo fundamental para la creación de productos digitales en el mercado local.