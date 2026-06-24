Accidente trágico de Tesla en EE. UU.: la NTSB inicia una investigación especial

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos ha iniciado una investigación oficial sobre un accidente de tráfico implicando un vehículo Tesla en el estado de Texas que resultó en una muerte. Este suceso ha vuelto a poner en el orden del día el debate sobre la seguridad del sistema de autopiloto de los vehículos eléctricos. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

La tragedia ocurrió en la ciudad de Katy, Texas, donde el conductor de la Tesla, Michael Butler, perdió el control y chocó contra una vivienda. Como resultado, Marta Avila, de 76 años, que se encontraba dentro de la casa, falleció debido a graves heridas. Actualmente, no solo la NTSB, sino también la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) están realizando investigaciones paralelas.

Contradicción entre el conductor y la empresa

Según la información preliminar, el conductor Michael Butler informó a las autoridades locales que el sistema Autopilot de Tesla estaba activado en el momento del accidente. Sin embargo, Tesla rechaza estas afirmaciones. Representantes de la empresa señalan que los datos de la computadora de a bordo muestran que el conductor pisó el pedal del acelerador a fondo.

Según el comunicado de Tesla, la presión del conductor sobre el pedal anuló (override) el funcionamiento del software Full Self-Driving (FSD). Como resultado, la velocidad del vehículo alcanzó las 73 mph (aproximadamente 117 km/h) antes de impactar la casa. A pesar de esto, la empresa aún no ha presentado públicamente los informes técnicos completos que confirmen estos datos.

La familia de la mujer fallecida ya ha presentado una demanda judicial. En la demanda se acusa al conductor Michael Butler y a la empresa Tesla de negligencia y fallos técnicos. Según los abogados, los sistemas de seguridad del vehículo deberían haber evitado la colisión o reducido automáticamente la velocidad en una situación de emergencia así.

Expertos de la NTSB y la NHTSA exigen que Tesla entregue los archivos log internos y todos los datos digitales del vehículo. El análisis de esta información ayudará a determinar exactamente quién o qué cometió el error durante el accidente: si fue el software o el factor humano.

Según ixbt.com, los resultados de esta investigación podrían tener graves consecuencias para Tesla. Si se demuestra un error del sistema, la empresa podría verse obligada a retirar miles de vehículos o a realizar cambios profundos en el software. Estas noticias también son importantes para los entusiastas del automóvil y propietarios de Tesla en Uzbekistán, ya que los vehículos eléctricos se están popularizando en el país y sus funciones de seguridad están siempre bajo escrutinio.