Los costes de la IA se salen de control: las grandes empresas introducen restricciones

En los últimos años, el interés y las inversiones en tecnologías de inteligencia artificial (AI) en el mercado tecnológico global han aumentado a un nivel sin precedentes. Sin embargo, el entusiasmo inicial está siendo reemplazado por cálculos económicos estrictos. Muchas grandes corporaciones, preocupadas por la rápida disminución del presupuesto debido al uso injustificado de recursos de AI por parte de los empleados, han comenzado a introducir restricciones específicas. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según un informe publicado por 404 Media, Accenture, una de las empresas de consultoría más grandes del mundo, está poniendo bajo estricto control el uso de servicios de inteligencia artificial por parte de sus empleados. La dirección de la empresa insta a los empleados a no gastar valiosos tokens de AI en tareas pequeñas e insignificantes, como convertir documentos PDF en diapositivas de presentación simples. Esta situación muestra un cambio drástico en la política de la empresa, que hace unos meses amenazaba a los empleados con no ascenderlos si no utilizaban herramientas de AI.

Crisis de tokens y eficiencia económica

Justice Kwak, jefe de estrategia de AI en Accenture, admitió en una reunión interna que los costes de la inteligencia artificial han comenzado a afectar seriamente la estructura financiera general de la empresa. Según él, los costes están aumentando de forma inesperada y los ejecutivos a nivel de CFO (director financiero) y CIO (director de tecnologías de la información) se preguntan ahora abiertamente si los fondos gastados están justificados.

Los modelos de inteligencia artificial, en particular ChatGPT u otros grandes modelos de lenguaje, consumen una cierta cantidad de "tokens" (unidad de potencia de cálculo) por cada solicitud. Anteriormente, las empresas incluso habían introducido sistemas de clasificación internos para alentar a los empleados a adoptar estas tecnologías. Sin embargo, en la práctica, las herramientas de AI a menudo se utilizan para tareas menores que podrían realizarse fácilmente con mano de obra humana, en lugar de resolver problemas complejos, lo que genera grandes pérdidas financieras.

Desaceleración del mercado y perspectivas futuras

Esta tendencia afecta no solo a empresas individuales, sino a todo el mercado tecnológico. En los últimos días, se ha observado una caída en el precio de las acciones de las empresas relacionadas con el sector de la AI, especialmente los fabricantes de chips de memoria. Los analistas llaman a esto un "AI selloff", ya que los inversores ahora se centran no solo en la nueva tecnología , sino en su capacidad real para generar ingresos.

En la etapa actual, la industria de la inteligencia artificial ha salido de su período "nuevo y emocionante" y ha llegado a un punto en el que debe demostrar su valor económico. Mientras que el sector corporativo en Uzbekistán también está introduciendo gradualmente herramientas de AI, la experiencia global muestra que en el uso de la tecnología, la calidad y la eficiencia económica deben ser la prioridad sobre la cantidad.

En conclusión, las empresas ya no consideran que los presupuestos de AI sean ilimitados. En el futuro, podríamos ver reglas más estrictas sobre el uso de herramientas de AI y sistemas donde el acceso solo se permita para tareas de alto valor añadido.