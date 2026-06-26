La plataforma Polymarket sufre un ciberataque: hackers roban fondos de usuarios

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La plataforma Polymarket sufre un ciberataque: hackers roban fondos de usuarios

Polymarket, considerada la plataforma de mercados de predicciones más grande del mundo, ha confirmado oficialmente que fue víctima de un ciberataque que resultó en el robo de fondos de sus usuarios. Representantes de la empresa informaron que el problema de seguridad estuvo relacionado con un proveedor de servicios externo, lo que permitió a los atacantes insertar scripts maliciosos en el código del sitio. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según los datos de Polymarket, este incidente no afectó a todos los usuarios, sino solo a una parte de ellos. Actualmente, la empresa ha comunicado que la situación está totalmente bajo control y que se están poniendo en contacto con los clientes afectados. Lo más importante es que la plataforma se ha comprometido a reembolsar (refunding) totalmente todos los fondos perdidos a su cargo.

Monto de los fondos robados y método de ataque

En una entrevista con TechCrunch, Connor Brandi, representante de Polymarket, confirmó el robo, aunque se negó a revelar los detalles exactos del incidente y la cantidad de fondos apropiados. Sin embargo, la firma PeckShield, especializada en seguridad de blockchain, informó en su página de la red social X que se robaron aproximadamente 3 millones de dólares en criptomonedas como resultado de este ataque.

Analistas de blockchain independientes también confirmaron esta información, destacando que al menos 11 grandes inversores sufrieron pérdidas graves. El método de ataque utilizado fue una campaña de phishing, donde un código malicioso obligó a los usuarios a confirmar transacciones falsas. Como resultado, los activos digitales de las billeteras de los usuarios fueron transferidos a las direcciones de los hackers.

Otro golpe a la reputación de la empresa

Este ciberataque llega en una semana difícil para Polymarket. Hace unos días, la empresa se vio envuelta en otra polémica. Tras las investigaciones, se descubrió que la plataforma pagó a bloggers de redes sociales para promocionar videos que mostraban ganancias falsas. Estos videos fueron creados para engañar a los usuarios y atraerlos a la plataforma, cuando en realidad tales ganancias no existían.

Tras estas acusaciones, la empresa prometió someter todo su contenido publicitario a una auditoría completa. El ciberataque ha planteado serias dudas no solo sobre la ética de marketing, sino también sobre la seguridad técnica de la plataforma. Actualmente, los expertos recomiendan a los usuarios verificar la seguridad de sus billeteras y no confirmar solicitudes sospechosas.

Mientras que plataformas como Polymarket se vuelven populares, especialmente antes de eventos políticos y competencias deportivas, estos problemas de seguridad pueden socavar la confianza de los usuarios. Se recomienda a los entusiastas de las criptomonedas, incluidos los de Uzbekistán, ser cautelosos al usar plataformas internacionales y utilizar la autenticación de dos pasos y cold wallets.

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Nodirbek Razzokov
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