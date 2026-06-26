La serie Honor Magic 8 conquista los mercados: las ventas crecen significativamente

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La serie Honor Magic 8 conquista los mercados: las ventas crecen significativamente

Honor, uno de los gigantes tecnológicos de China, continúa registrando resultados elevados con sus nuevos flagships de la serie Honor Magic 8. Según los últimos datos, esta serie de dispositivos muestra tasas de crecimiento estables en el mercado interno y se está volviendo popular entre los consumidores. Esta situación refuerza la posición de la marca en el segmento premium. Así lo informa Ixbt.com.

Según informa la publicación ixbt.com, para la semana 24 de 2026, el volumen total de ventas de la serie Honor Magic 8 alcanzó aproximadamente 1,33 millones de unidades. El análisis de las cifras muestra que la demanda aumenta semana tras semana. Por ejemplo, en la semana 22 se vendieron 1,243 millones de dispositivos, y en la semana 23 esta cifra fue de 1,281 millones. En la última semana, el volumen de ventas aumentó nuevamente en 51 000 unidades.

Alta demanda de los modelos flagships

En la dinámica de ventas, destacan especialmente las versiones superiores de la serie, incluido el modelo Honor Magic 8 Pro. Los usuarios prefieren la variante "Pro", que posee más capacidades funcionales que las versiones estándar. Esta tendencia indica que, en el mercado actual de smartphones, los compradores están dispuestos a gastar más por dispositivos tecnológicamente perfectos.

Según los expertos, existen varios factores clave detrás del éxito del Honor Magic 8. Primero, la plataforma de hardware de los dispositivos ha sido actualizada con los procesadores flagships más recientes, lo que garantiza un alto rendimiento. Segundo, la empresa ha puesto especial énfasis en ampliar las capacidades de inteligencia artificial (AI) en sus dispositivos.

El sistema de cámaras de los smartphones sigue siendo uno de los principales atractivos para los compradores. Los sensores mejorados y los algoritmos de procesamiento de imagen del modelo Honor Magic 8 Pro han sido muy valorados por los entusiastas de la fotografía móvil. Asimismo, la autonomía del dispositivo y las tecnologías de carga rápida no se quedan atrás frente a la competencia.

En el mercado de Uzbekistán, el interés por los productos de la marca Honor también es muy alto. Aunque las estadísticas de ventas oficiales corresponden al mercado chino, se espera que el éxito global de estos flagships se refleje pronto en los estantes de los minoristas y tecnomarkets locales. La serie Honor Magic 8 demuestra que, con sus soluciones innovadoras, puede ser un competidor digno frente a gigantes como Apple y Samsung.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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