¿Está en riesgo el dominio de NVIDIA: por qué los gigantes tecnológicos crean sus propios chips?

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¿Está en riesgo el dominio de NVIDIA: por qué los gigantes tecnológicos crean sus propios chips?

En el mercado de la inteligencia artificial y las altas tecnologías, NVIDIA ha mantenido un liderazgo absoluto durante mucho tiempo. Sin embargo, las tendencias recientes indican que las grandes corporaciones tecnológicas se han cansado de depender de un solo proveedor. Ahora, gigantes como OpenAI, SpaceX y Google han comenzado seriamente a desarrollar sus propios chips especializados. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

Como se destacó en el podcast Equity de TechCrunch, este movimiento no significa romper totalmente los vínculos con NVIDIA, sino diversificar los riesgos. Al contar con hardware adaptado a sus necesidades, las empresas buscan no solo reducir costos, sino también llevar el rendimiento de los productos a un nuevo nivel.

La colaboración entre OpenAI y Broadcom

Recientemente, OpenAI, liderada por Sam Altman, anunció que está trabajando en un chip especializado llamado Jalapeño en colaboración con Broadcom. Este chip está diseñado para acelerar el proceso de inferencia de los modelos de AI y optimizar el consumo de energía. Este paso permite a OpenAI reducir significativamente los costos de infraestructura de productos como ChatGPT.

La estrategia de crear sus propios chips no es nueva. Por ejemplo, el mundo entero vio la gran eficiencia que logró Apple al abandonar los procesadores Intel y pasar a sus propios chips de la serie M. Podríamos ver un éxito similar ahora en los campos de la AI y la tecnología espacial.

Cambios en la industria y la estrategia de SpaceX

La empresa SpaceX de Elon Musk tampoco se queda fuera de esta carrera. Las naves espaciales y los satélites requieren hardware ultrapreciso y resistente. En lugar de utilizar soluciones prefabricadas, diseñar sus propios chips es para SpaceX una garantía de independencia tecnológica y seguridad.

Esta tendencia representa una señal seria para NVIDIA. Aunque la empresa ofrece actualmente los GPU más potentes, la búsqueda de los clientes de «soluciones personalizadas» podría cambiar el equilibrio del mercado. Según los expertos, en el futuro se valorarán más los semiconductores altamente especializados para tareas específicas que los chips de propósito general.

En conclusión, el mundo de la tecnología se está alejando del modelo de «proveedor único». Esto no solo intensifica la competencia, sino que también sienta las bases para nuevos saltos innovadores en la AI y la computación en la nube. Este proceso también es importante para los usuarios uzbekos, ya que el aumento de la eficiencia de los dispositivos y la reducción del costo de los servicios dependen directamente de estos cambios en el mercado global de chips.

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Abror Shuhratov
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