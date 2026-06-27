OnePlus N6: nuevo smartphone con batería de 8000 mAh y pantalla AMOLED

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OnePlus N6: nuevo smartphone con batería de 8000 mAh y pantalla AMOLED

OnePlus, conocida por sus dispositivos asequibles en el mercado de smartphones, continúa revelando detalles sobre su modelo N6, que se espera sea su próximo éxito. Este gadget, cuya presentación oficial está prevista para el 30 de junio, está llamando la atención por su fuente de energía récord en su rango de precio y sus altas especificaciones técnicas. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La característica principal del nuevo dispositivo es su enorme batería de 8000 mAh. Este valor es poco común en los smartphones modernos, garantizando a los usuarios varios días de autonomía. Según ixbt.com, este modelo será el primer smartphone de la serie N en contar con una batería de tan gran capacidad.

Especificaciones técnicas y sistema de refrigeración

El OnePlus N6 no se limita solo a su batería. El fabricante ha confirmado que el smartphone estará equipado con una pantalla AMOLED con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Esto asegura la fluidez de la imagen y la brillantez de los colores, creando excelentes posibilidades para juegos y contenido multimedia. Aunque la diagonal exacta de la pantalla no ha sido revelada, se espera que su calidad sea de alto nivel.

Otro aspecto notable es el sistema de refrigeración del dispositivo. El smartphone está equipado con una cámara de vapor que ocupa un área de 5300 mm². Los representantes de la empresa destacan que se trata del sistema de refrigeración más grande en el segmento de smartphones de hasta 210 dólares. Esta tecnología evita el sobrecalentamiento del dispositivo y mejora su eficiencia a largo plazo.

Cámara y rendimiento

Para los entusiastas de la fotografía, el OnePlus N6 ofrece un sistema de doble cámara con un sensor principal de 50 megapíxeles. El dispositivo tiene la capacidad de grabar video a 60 fotogramas por segundo. Además, cuenta con el modo Dual View Video, que permite al usuario grabar simultáneamente utilizando tanto la cámara frontal como la principal. Para los selfies, se ha previsto una cámara frontal de 8 megapíxeles.

En cuanto a la potencia interna y velocidad del smartphone, según la información preliminar, se basa en el chipset MediaTek Dimensity 6300. Este procesador se destaca por su soporte de redes 5G y su eficiencia energética. Se espera que el precio aproximado del dispositivo ronde los 200-210 dólares, lo que lo convertirá en un competidor serio para el segmento de gama media en el mercado de smartphones.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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